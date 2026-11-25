Актриса и телеведущая Даша Трегубова откровенно рассказала о конфликтах на работе с народным артистом Украины Алексеем Горбуновым. Звезда призналась, что однажды коллега устроил ей жесткие разборки на съемочной площадке из-за якобы опоздания.

Знаменитости знакомы еще с первых шагов Даши на телевидении, поэтому между ними бывали самые разные рабочие ситуации. В одном из интервью актриса вспомнила, как Горбунов бурно выразил ей свое недовольство, пишет Oboz.ua.

Тогда артист был уверен, что Трегубова безответственно опоздала на смену и заставила его ждать. На самом деле девушку просто поздно вызвали в кадр, но разбираться в деталях никто не стал.

Как-то на съемочной площадке он и на меня наехал. Не разобравшись в ситуации, он бурно выразил свое недовольство,

– с улыбкой вспомнила звезда.

Даша Трегубова с Алексеем Горбуновым / фото из фейсбука Алексея Горбунова

Несмотря на такую вспыльчивость, между коллегами давно сложились теплые и уважительные отношения. Даша совсем не обижается на эмоциональные вспышки актера, ведь понимает его непростую творческую натуру.

Алексей Горбунов – выдающийся и талантливый актер. Но при этом он рокер, панк – человек, который по своей природе не может быть покладистым,

– пояснила телеведущая.

Трегубова убеждена, что художники такого невероятного масштаба вообще не должны подстраиваться под окружающих. А давнее знакомство лишь помогает ей легко сглаживать любые острые углы во время совместной работы.

Кстати, Горбунов жестко обидел Сумскую из-за внешности. Актриса не скрывает, что была шокирована словами коллеги и даже пригрозила ему.