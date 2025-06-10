Обнимались и целовались: Даша Квиткова засветилась на публике с игроком Динамо
- Слухи о романе Даши Квитковой с футболистом Владимиром Бражко усилились после появления видео, где девушка, похожая на блогершу, провожает Бражко на молодежное Евро-2025.
- Ни Квиткова, ни Бражко не комментируют слухи об их отношениях, хотя футболист подогрел их, отметив, что его подвезла девушка.
Уже некоторое время в сети ходят слухи о романе Даши Квитковой с украинским футболистом Владимиром Бражко. Недавно полузащитник киевского Динамо засветился на публике с девушкой, похожей на блогершу.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на видео, которое опубликовали на ютуб-канале ВЗБІРНА. Вероятно, именно Даша провожала Владимира на молодежное Евро-2025 по футболу.
К слову Бражко подогрел интерес на фоне слухов об отношениях с Квитковой одним комментарием
Молодежная сборная Украины по футболу отправилась в Словакию на Евро-2025, где сыграет с Данией, Нидерландами и Финляндией. Владимира Бражко к автобусу, вероятно, подвозила Даша Квиткова. Лицо девушки на видео не видно, однако заметить сходство с блогершей можно. Прощаясь, они обнимались и целовались.
Когда ведущий Андрей Иолкин спросил у Бражко, кто его подвез, футболист ответил, что девушка, подогрев слухи об отношениях с Квитковой. В то же время пока ни блогерша, ни футболист эту информацию никак не комментируют.
Дашу Квиткову и Владимира Бражко подозревают в романе
В прошлом месяце издание РБК-Украина, ссылаясь на инсайдера, сообщило, что Даша Квиткова и Владимир Бражко встречаются уже несколько месяцев. Их видели вместе на прогулках.
Впоследствии Квиткову и Бражко заметили вместе на праздновании. Вероятно, они посетили свадьбу одноклубника Владимира, центрального защитника Динамо Максима Дячука и его возлюбленной Марии.