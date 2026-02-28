Эпатажный кожаный образ и новая прическа: 63-летняя Деми Мур кардинально сменила имидж

На Неделе моды в Милане Деми Мур появилась в совершенно новом образе, который мгновенно привлек внимание публики. 63-летняя актриса подстригла короткий боб выше плеч.

Актриса всегда носила длинные волосы, поэтому этот образ стал настоящей неожиданностью. Об этом написало издание People.

Новую прическу для Деми Мур создал звездный парикмахер Димитрис Джаннетос, который ранее также работал с Джиджи Хадид, Амаль Клуни и Евой Лонгорией.

Это большое изменение для Деми – мы никогда раньше не видели ее такой. Она выглядит очень круто, непринужденно и современно. И это подчеркивает ее индивидуальность,

– отметил стилист по волосам.

Свою смелую прическу для показа Gucci осень-зима 2026 актриса дополнила кожаным образом: черная куртка, узкие брюки, большие очки, туфли на каблуках и черная сумочка.

Для справки! Деми Мур родилась как Деметрия Джин Хайнс. Актерством она занимается уже более 45 лет. Ее знают как одну из главных актрис Голливуда 1990-х благодаря ролям в фильмах: "Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", как писало издание VOGUE. К тому же знаковыми для актрисы стали съемки в фильме "Субстанция", которая вышла в 2024 году.

Кто еще из звезд недавно привлек внимание изменениями во внешности?