Акторка завжди носила довге волосся, тому цей образ став справжньою несподіванкою. Про це написало видання People.

Нову зачіску для Демі Мур створив зірковий перукар Дімітріс Джаннетос, який раніше також працював з Джіджі Хадід, Амаль Клуні та Євою Лонгорією.

Це велика зміна для Демі – ми ніколи раніше не бачили її такою. Вона виглядає дуже круто, невимушено та сучасно. І це підкреслює її індивідуальність,

– зазначив стиліст по волоссю.

Свою сміливу зачіску для показу Gucci осінь-зима 2026 актриса доповнила шкіряним образом: чорна куртка, вузькі штани, великі окуляри, туфлі на підборах і чорна сумочка.

Для довідки! Демі Мур народилася як Деметрія Джин Гайнс. Акторством вона займається вже понад 45 років. Її знають як одну з головних актрис Голлівуду 1990-х завдяки ролям у фільмах: "Привид", "Непристойна пропозиція", "Стриптиз", "Солдат Джейн", як писало видання VOGUE. До того ж знаковими для акторки стали зйомки в стрічці "Субстанція", яка вийшла у 2024 році.

