Акторка завжди носила довге волосся, тому цей образ став справжньою несподіванкою. Про це написало видання People.
Нову зачіску для Демі Мур створив зірковий перукар Дімітріс Джаннетос, який раніше також працював з Джіджі Хадід, Амаль Клуні та Євою Лонгорією.
Це велика зміна для Демі – ми ніколи раніше не бачили її такою. Вона виглядає дуже круто, невимушено та сучасно. І це підкреслює її індивідуальність,
– зазначив стиліст по волоссю.
Свою сміливу зачіску для показу Gucci осінь-зима 2026 актриса доповнила шкіряним образом: чорна куртка, вузькі штани, великі окуляри, туфлі на підборах і чорна сумочка.
Для довідки! Демі Мур народилася як Деметрія Джин Гайнс. Акторством вона займається вже понад 45 років. Її знають як одну з головних актрис Голлівуду 1990-х завдяки ролям у фільмах: "Привид", "Непристойна пропозиція", "Стриптиз", "Солдат Джейн", як писало видання VOGUE. До того ж знаковими для акторки стали зйомки в стрічці "Субстанція", яка вийшла у 2024 році.
Хто ще з зірок нещодавно привернув увагу змінами в зовнішності?
- Рідкісна поява Джима Керрі на церемонії "Сезар" у Парижі викликала хвилю конспірологічних теорій у соцмережах: користувачі припустили, що на публіку вийшов "клон" актора.
- Також днями зміни помітили у молдовського співака Дана Балана – артист відростив густе кучеряве волосся, почав носити окуляри та помітно схуд.
- До того ж нещодавно в мережі обговорювали зміни в зовнішності українського артиста Монатіка. Його порівняли з Коломойським та Коляденком.