Актриса всегда носила длинные волосы, поэтому этот образ стал настоящей неожиданностью. Об этом написало издание People.

Новую прическу для Деми Мур создал звездный парикмахер Димитрис Джаннетос, который ранее также работал с Джиджи Хадид, Амаль Клуни и Евой Лонгорией.

Это большое изменение для Деми – мы никогда раньше не видели ее такой. Она выглядит очень круто, непринужденно и современно. И это подчеркивает ее индивидуальность,

– отметил стилист по волосам.

Свою смелую прическу для показа Gucci осень-зима 2026 актриса дополнила кожаным образом: черная куртка, узкие брюки, большие очки, туфли на каблуках и черная сумочка.

Для справки! Деми Мур родилась как Деметрия Джин Хайнс. Актерством она занимается уже более 45 лет. Ее знают как одну из главных актрис Голливуда 1990-х благодаря ролям в фильмах: "Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", как писало издание VOGUE. К тому же знаковыми для актрисы стали съемки в фильме "Субстанция", которая вышла в 2024 году.

