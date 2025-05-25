Киев – место силы и славы: самые выдающиеся киевляне, которыми гордится Украина

Каждый год в последнее воскресенье мая отмечают День Киева. На этот раз событие выпало на 25 мая. По этому случаю, предлагаем узнать о некоторых звездах, которых не просто называют уважаемыми киевлянами, а достойными потомками славного города.

Для кого-то Киев – это место рождения, годы юношества и расцвета карьеры, для других Киев – не воспоминание детства, но место силы, где смогли найти себя. В подборке Show24 предлагаем взглянуть на некоторых звезд-киевлян, которые заслужили себе звание тех, кем гордится Украина.

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Самые выдающиеся киевляне

Лина Костенко

Выдающаяся украинская поэтесса-шестидесятница в марте этого года отпраздновала 95-й день рождения. Родом Лина Костенко из города Ржищева, Киевской области. Но почти всю свою жизнь мастерица пера провела в столице. Там она творила, любила и находила саму себя.

Хотя сегодня Лина Костенко уже долгое время не появляется на публике, но в мае прошлого года мэр Киева Виталий Кличко присвоил поэтессе и бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Почетного гражданина Киева. Он вручил им награды дома у Лины Васильевны.

Валерий Залужный дома у Лины Костенко / Фото из фейсбука Валерия Залужного

Напомним, что руке Костенко принадлежит исторический роман в стихах "Маруся Чурай", который в свое время пролежал в столе аж 6 лет из-за того, что поэтесса не угодила поэзией об Украине тогдашней советской власти.

Дмитрий Комаров

Популярный украинский путешественник родом из Киева. Он с детства шел к профессии журналиста, осваивая различные должности и знакомясь с разножанровой палитрой журналистики.

От так, телевизионная программа "Мир наизнанку" стала успешным проектом. Если до начала большой войны Комаров ездил по миру и знакомил публику с экзотическими местами, то сегодня он ориентируется на познание украинской культуры.

В 2020 году медийщик стал заслуженным журналистом Украины.

Дмитрий Комаров с героиней нового выпуска "Мир наизнанку. Украина" / Фото из инстаграма ведущего

Напомним, что несколько месяцев назад Дмитрий Комаров объявил о разводе с Александрой Кучеренко после нескольких лет брака.

Екатерина Осадчая

Осадчая – одна из самых известных звезд украинского шоу-бизнеса, которая является коренной киевлянкой. Еще в школьные годы она строила успешную модельную карьеру за рубежом, а после возвращения в родную Украину искала себя в журналистике. И поиски не оказались напрасными, ведь проект "Светская жизнь" стал настоящей изюминкой на телеэкранах зрителей.

В объективы камер попадали не только украинские звезды, но и знаменитости мирового масштаба, а оригинальные шляпки Екатерины стали ее визитной карточкой. Селебрети неоднократно делали телеведущей комплименты относительно образов.

Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма Екатерины Осадчей

Юрий Рыбчинский

Украинский поэт и драматург родился в Киеве, а в этом году отпраздновал юбилей – 80 лет. Его мастерскому перу принадлежат немало крылатых выражений, легендарных песен и тому подобное. К примеру, знаменитый "Хрещатик", который написал Рыбчинский, выполняет Павел Зибров, "Минає день" – написана в соавторстве с Николаем Мозговым или "Ой летіли дикі гуси", которая стилизованная под народный мотив, когда-то выполняла Нина Матвиенко.

В 2020 году на День Независимости Юрий Рыбчинский получил из рук Владимира Зеленского награду Героя Украины.

Юрий Рыбчинский получил награду Героя Украины / Фото Офиса президента

Оксана Забужко

Публицистка родилась в Луцке, но ее семья вынужденно переехала в Киев, чтобы избежать репрессий. Однако это не помогло. Отца Забужко неоднократно арестовывали и увольняли, унижали из-за культурной и политической деятельности, а также принудительно устроили работать на завод вахтером.

Из-за такой репутации в семье юной девушке трудно давалось обучение в советское время, ведь ей постоянно вставляли палки в колеса. И все же Оксана Забужко не просто получила высшее образование, но и получила звание кандидата наук, работала в университетах в США, а ее литературная деятельность продолжала приносить свои плоды.

В частности, наибольшую популярность публицистке принесли два романа: "Полевые исследования по украинскому сексу" и "Музей покинутых секретов". К слову, первый – стал настоящим прорывом в украинской литературе. В книге поднимаются вопросы свободы женщины и гендерного равенства.

В марте 2022 года, когда наша страна уже находилась в стадии полномасштабной войны, поэтесса выступила на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Оксана Забужко выступила в Европарламенте / Фото Getty images

В сентябре 2024 года Оксана Забужко получила звание "Почетного гражданина города Киева".

Мила Йовович

Возможно, не всем известно, что американская актриса в 1975 году родилась в Киеве, но через 6 лет с семьей эмигрировала в США. Интересно, что Милу часто спрашивали об украинских и российских корнях, и она всегда отвечала, что родилась в Украине, но и русской чувствует себя также.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, актриса вспомнила о своем происхождении и поддержала нашу страну.

Еще раньше, во время Оранжевой революции, Йовович вместе с матерью приехали в Киев, а во время Революции Достоинства звезда в сети поддержала украинцев и объявила сбор средств.

Мила Йовович / Фото из инстаграма звезды

Стоит отметить, что этот список можно продолжать еще долго, ведь украинцам есть кем гордиться: военными, врачами, учеными, спортсменами, актерами и многими другими. Наша история богата на тех людей, которых можно ставить в пример будущим поколениям.