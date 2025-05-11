Сергей Притула впервые за долгое время показался с мамой: редкое фото

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал свежее фото со своей мамой Валентиной Васильевной. Он публично поздравил ее с Днем матери, который в 2025 году отмечают 11 мая.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.

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Так, волонтер выставил селфи с мамой на фоне сирени.

Пусть все мамы будут здоровы и счастливы, а мы к ним – заботливые и благодарные,

– написал под этим фото Сергей.

Заметим, на днях мама Притулы отметила 70-й день рождения. Тогда волонтер поделился архивным фото из семейного альбома и написал трогательное поздравление.

Накануне наша редакция также писала материал о том, как украинские звезды поздравили самых родных с Днем матери. Среди них – коллега Притулы, телеведущий Александр Педан.