Сергей Притула впервые за долгое время показался с мамой: редкое фото
- Сергей Притула публично поздравил свою маму с Днем матери, поделившись фотографией с ней на фоне сирени.
- Мама Сергея Притулы недавно отметила свое 70-летие.
Волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал свежее фото со своей мамой Валентиной Васильевной. Он публично поздравил ее с Днем матери, который в 2025 году отмечают 11 мая.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.
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Так, волонтер выставил селфи с мамой на фоне сирени.
Пусть все мамы будут здоровы и счастливы, а мы к ним – заботливые и благодарные,
– написал под этим фото Сергей.
Заметим, на днях мама Притулы отметила 70-й день рождения. Тогда волонтер поделился архивным фото из семейного альбома и написал трогательное поздравление.
Накануне наша редакция также писала материал о том, как украинские звезды поздравили самых родных с Днем матери. Среди них – коллега Притулы, телеведущий Александр Педан.