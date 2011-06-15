Главное – это семья, – участники АНТИТІЛ о родительстве, забавных случаях и семейных традициях

Во всем мире в третье воскресенье июня празднуют День отца. По случаю семейного праздника участники группы АНТИТІЛА, Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь, рассказали о том, что значит быть хорошим папой. Они поделились воспоминаниями и трогательными моментами отцовства.

Лидер группы АНТИТІЛА Тарас Тополя – многодетный отец. Он с женой Еленой воспитывают сыновей Романа и Марка и дочь Марию. В браке соучредителя и клавишника группы Сергея Вусика и Людмилы родились сыновья Даниил, Евгений и дочь Марта. А гитарист Дмитрий Жолудь и его возлюбленная Марина воспитывают сына Назара. Для Show 24 участники группы эксклюзивно рассказали о важных моментах отцовства, ценности, которые хотят передать детям, и что значит быть хорошим отцом.

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Надо уметь признавать, что ты не идеальный папа, – Тарас Тополя о детях, ценности и семейные традиции

Лидер группы АНТИТІЛА вспомнил момент, когда впервые взял своего ребенка на руки. Тогда он почувствовал незабываемые эмоции.

Впервые, так, это был первенец Роман. Елена прилетела с ним из Соединенных Штатов. Я встречал их в аэропорту и впервые именно там Борисполе взял его на руки и почувствовал трепет, переживал. Очень старался не навредить, держать нежно, насколько я это мог,

– признался певец.

Тарас Тополя добавил, что после рождения троих детей его жизнь кардинально изменилась, и продолжает меняться до сих пор.

"Кроме дела жизни, музыки, добавились еще дела семейные, и они идут параллельно, как левая и правая нога. Весомая часть моей жизни уходит на воспитание детей, удовлетворение их потребностей, их развитие эмоциональное и интеллектуальное. Я чувствую ответственность за них, за их безопасность, за то, чтобы они были умными, счастливыми и не были в нужде", – подчеркнул Тополя.



Тарас Тополя с семьей / Фото из инстаграма музыканта

Исполнитель отметил, что хочет передать своим детям важные ценности: пытаться действовать по справедливости, иметь терпение, упрямство, пытаться любить людей, этот мир и идти за своей мечтой, насколько это позволяют обстоятельства.

Для меня быть хорошим папой – это как минимум признавать, что ты не идеальный папа. Уметь анализировать свои ошибки, стараться воспитать в детях самостоятельность, критическое мышление, чувственность. Воспитать умение признавать ошибки, делать над ними работу, подниматься над собой, над своим эгоизмом. Это миссия отца,

– отметил Тарас Тополя.

Лидер группы также признался, что у них была семейная традиция – хотя бы раз в год отдыхать вместе. Сейчас не всегда удается ее придерживаться.

"Из-за войны, к сожалению, это правило было нарушено, но сейчас, когда Елена с детьми вернулись в Украину, мы его восстановили и, например, прошлой зимой несколько недель провели в Карпатах и, надеюсь, что эта традиция не нарушится в ближайшее время", – отметил певец.



Тарас Тополя с семьей на Рождество / Фото из инстаграма музыканта

Также Тарас Тополя поделился, какой мультик звучит сейчас дома чаще всего. Сейчас – это Gravity Falls.

"Сейчас дома Gravity Falls. Это американский мультик, который смотрят дети на проекторе. Они уже выучили полностью все серии наизусть", – рассказал Тополя.

Настоящий отец тот, кто слышит своего ребенка, – Дмитрий Жолудь о воспитании и забавных случаях с сыном

Дмитрий Жолудь вспомнил, как впервые взял на руки сына. Тогда музыкант еще не осознавал, что уже стал отцом.

Маринка рожала сама, потому что мы в это время ехали с концерта. Когда я приехал домой то еще не совсем осознавал, что стал отцом. Я больше думал о жене, о Марине, как ей было трудно, а меня не было рядом, – признался Дмитрий.

Также гитарист рассказал, что в его жизни изменилось после того, как на свет появился их сын Назар.

"Начали меньше спать и раньше вставать. Уровень внимательности увеличился в 10 раз. Следить, чтобы никто не ударился, чтобы никто Назарчика не задел, чтобы Соня – кошка – тоже не шипела на него", – заметил Жолудь.

Дмитрий признался, что хочет, чтобы его сын был воспитан и имел уважение к людям. Он хотел бы передать ребенку ум и самое главное – чтобы наслаждался этой жизнью. По мнению музыканта, в жизни главное – это семья и окружение. Поэтому семейная традиция у Дмитрия соответствующая – собираться всем за большим семейным столом.

Да, у меня есть традиция – это собраться всем за большим семейным столом. Но она потерялась из-за того, что я переехал в Киев из Кривого Рога, потом ковид и война. Но я очень мечтаю, чтобы наша семья объединялась на Рождество и мы собирались большим кругом,

– поделился гитарист.



Дмитрий Жолудь с семьей / Фото из инстаграма музыканта

Дмитрий Жолудь также признался, что все забавные и курьезные случаи с сыном он сохраняет в виде видео. И хочет сделать забавную нарезку на свадьбу сына.

"Все случаи, которые происходили с нашей большой семьей, я снимал на видео. И когда он будет жениться, я сделаю такое видео с нарезками. Там, где он первый раз сказал: "Мама". Видео, где он зак*кал весь стол мне полностью. Поэтому я очень жду момента, когда ему это покажу", – поделился Дмитрий Жолудь.

Музыкант заметил, что его отец умер, когда ему было 6 месяцев. Поэтому любовь, которой ему не хватало, он хочет передать сыну.

Быть хорошим отцом – это когда перед тобой сто человек и ты говоришь какой-то очень важный тост, а к тебе подходит сын и говорит: "Папа, папа". И ты заставляешь всех ждать, потому что твой маленький сын хочет что-то спросить и ты ему уделяешь внимание. По моему мнению, настоящий отец – тот, кто слышит своего ребенка,

– признался Жолудь.



Сын Дмитрия Жолудя / Фото из инстаграма музыканта

Сейчас в доме Дмитрия звучат разные мультики, ведь в Украине есть много детского качественного контента. Поэтому они смотрят и что-то забавное и веселое, и мультфильмы, связанные с Minecraft, ведь любят эту игру. Также музыкант признался, на кого больше похож сын.

"Мне кажется, Назарчик похож больше на папу. Потому что с ним надо разговаривать, не кричать, доказывать аргументы. Он как папа любит поговорить, пообщаться. Может, еще и психологом будет", – поделился гитарист.

Дмитрий с юмором добавил, что если бы мог сказать что-то себе прошлому, то посоветовал бы ставить кроватку не "через два метра", а рядом, возле кровати родителей.

Ты не можешь подвести семью, – Сергей Вусик о детях, связь с дочерью и пример отца

Сергей Вусик помнит каждый из трех раз, как брал детей на руки впервые. Он присутствовал на всех родах и поддерживал жену. Интересно, что первенец родился в день рождения отца Сергея.

С Даниилом, с первым сыном была определенная и растерянность, и все как сон, и ответственность которую ты не можешь постичь и радость одновременно. Он еще и родился с дедом в один день. Помню что я даже не сдержался и пустил скупую мужскую слезу. Со вторым все было как-то уже увереннее. Долго не могли придумать ему имя. Пришло понимание в тот момент, когда взял его на руки – будет Евгений, в честь кума,

– вспомнил музыкант.

"А Марту, я взял на руки первый и долго держал и не мог насмотреться, пока жена немного отдыхала от родов. Девочка – это что-то особенное. Это трудно объяснить. У нас образовалась какая-то мощная связь еще до родов и сохраняется по сей день, хотя мы и очень далеко друг от друга и редко теперь видимся. Папина дочка. Тяжело переносит разлуку", – добавил Вусик.



Сергей Вусик с дочерью / Фото с фейсбука музыканта

Сергей Вусик рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребенка.

"Все что казалось тебе недостижимым – дети и жена помогли достичь. Они мотивировали, толкали, и просто своим присутствием давали тебе понять – а у тебя выбора нет. Нет места больше страхам, не уверенности. Ты должен. И делаешь. Ради детей. Конечно были, как и у всех, бессонные ночи, болезни, рост. Дом превращается в дом игрушек. Отсутствие личного времени. Но это того стоит. Награда очень высокая", – поделился музыкант.

Продюсер добавил что хочет передать своим детям патриотизм, благородство, справедливость, честность и откровенность, что является редкостью в современности. Музыкант также рассказал, что до полномасштабного вторжения у них была важная традиция – в важную дату посещать хороший ресторан, а раз в год – поездка в горы.

Сергей также вспомнил забавный случай, который произошел с ним, как с папой. Это произошло, когда он остался с маленьким Евгением дома, а жена Людмила пошла со старшим сыном на кружок.

Я после концерта, почти утром вернулся, не выспался. А тут еще и мое дежурство. Женя на полу играл, а я рядом был на диване и как-то заснул. Просто вырубился. Просыпаюсь от крика Людмилы: "Сережа!". Подпрыгиваю, чуть не поскользнулся. А Жека хорошенько "сходил", и своими маленькими ручонками растёр "свеженькое" по всей комнате и коридору и встречает маму. Запах пробивал в самый мозг. Было потом еще долгая генеральная уборка. Вот так вот завершаются гастроли,

– рассказал участник группы.



Сын Сергея Вусика – Евгений / Фото из фейсбука музыканта

Сергей Вусик рассказал, что быть "хорошим отцом" – это целый комплекс. Но у него был человек, с которого брал пример.

"Семья должна понимать что на тебя можно положиться во всем. И ты не можешь подвести. Должен выполнять свои обещания. Дать и защиту, и любовь, и совет, и поддержку. И это надо доказывать и проявлять постоянно. Так, мой папа для меня пример. Все это в нем есть. Он никогда не опускал руки, умеет все и учится новому, поможет всем, промолчит, стерпит. У меня не все получается, но хорошие результаты уже есть. Я более импульсивный", - заметил музыкант.

Из-за детей дома у Сергея Вусика часто звучит трек ROSÉ & Bruno Mars – APT.

"Марта сейчас заполняет собой все музыкальное пространство в семье. Уже с полгода дома ее концерты с песней и танцами. Иногда простреливает – Chappell Roan – Pink Pony Club. А ребята в наушниках, затирают по кругу последний альбом Linkin Park. Старшему также по вкусу пришелся наш новый сингл "Смотри в мой экран".



Старший сын Сергея Вусика / Фото из фейсбука музыканта

Музыкант рассказал, что совмещать отцовство и звездную жизнь ему помогает жена. Она в основном сама воспитывает, учит, ухаживает за детьми. Сейчас они находятся за границей.

Мы в Киеве были всегда одни. И она выгребала, молча, все сама. А сейчас это сама делает с тремя детьми за границей. На чужбине. При этом еще успевает онлайн работать, как руководитель отдела продаж, и наконец заниматься собой. И я очень горжусь тем какими выросли мои дети и в большинстве это благодаря именно Людмиле,

– подчеркнул Сергей Вусик.

Сергей Вусик добавил, что характером старший сын похож на него, а средний – на жену. А вот дочь он называет "девочкой-ураганом".