День украинской песни: 20 культовых треков, которые должен услышать каждый

Каждый год в Украине отмечают День украинской песни, который до сих пор в нашей стране имеет статус неофициального праздника. Эта традиция зародилась еще в 2000-х годах и была призвана популяризировать украинское песенное творчество. Интересно, что этот праздник отмечают в разные даты.

Что касается 12 августа, то эта дата была выбрана неслучайно. В 2017 году президенту Украины направили обращение с просьбой учредить этот день на государственном уровне, ведь именно сегодня отмечается годовщина полета в космос первого украинского космонавта Павла Поповича. Во время этого полета он спел украинскую песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

Дмитрий Гнатюк – "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю": слушайте песню онлайн

Интересно, что в феврале этого года народные депутаты предложили отмечать День украинской музыки в третью субботу сентября, приурочив его к фестивалю "Червона рута" 1989 года. Однако пока окончательное решение не принято. Поэтому сегодня 24 Канал вспоминает о Дне украинской песни и предлагает послушать 20 треков, которые сформировали независимую украинскую культуру.

Лучшие песни независимой Украины

Степан Гига – "Яворина"

Песня "Яворина" вошла в дебютный альбом Степана Гиги "Друзья мои" (1995 год). История создания композиции началась с того, что поэт-песенник Степан Галябарда написал стихотворение "В райском саду", которое посвятил Назарию Яремчуку. Лишь спустя пять лет певец увидел текст и написал музыку, хотя другие композиторы отказывались.

Степан Гига – "Яворина": смотрите видео онлайн

2. Александр Пономарев – "Ніченькою темною"

Легкая романтическая композиция раньше звучала повсюду, ведь артист не зря поет, что "любовь – это большая наука".

Александр Пономарев – "Ніченькою темною": смотрите видео онлайн

3. Виктор Павлик – "Шикидим"

В свое время артист перепел песню турецкого исполнителя Tarkan. Трек стал настоящим хитом и до сих пор остается визитной карточкой певца.

Виктор Павлик – "Шикидим": смотрите видео онлайн

4. Ирина Билык – "А я пливу"

Эта песня была хитом для певицы, однако второе дыхание она получила благодаря кавер-версии певца Alekseev.

Ирина Билык – "А я пливу": смотрите видео онлайн

5. Океан Эльзы – "Там, де нас нема"

Хиты, выпущенные группой в 90-х и 00-х годах, до сих пор звучат на их концертах, а слова этих песен напевает даже молодое поколение.

"Океан Эльзы" – "Там, де нас нема": смотрите видео онлайн

6. "Скрябин" – "Спи собі сама"

Песня вошла в альбом "Натура" 2003 года. Малоизвестный факт: музыку и текст написал не сам Кузьма, а Андрей Подлужный (известный также как исполнитель Ничлава), который также исполнил бэк-вокал и участвовал в аранжировке.

"Скрябин" – "Спи собі сама": смотрите видео онлайн

7. "ВВ" – "Весна"

Трек приобрел широкую популярность в Украине и стал неофициальным гимном весны.

"Вопли Видоплясова" – "Весна": смотрите видео онлайн

8. "Тартак" и Катя Chilly – "Понад хмарами"

В 2002 году вышла легендарная песня, в которой уникальный голос певицы сочетался с ярким аранжировкой.

"Тартак" и Катя Chilly – "Понад хмарами": смотрите видео онлайн

9. "Скай" – "Тебе це може вбити"

Впервые эту песню артисты исполнили в эфире телеканала М1, и впоследствии она стала настоящим хитом.

"Скай" – "Тебе це може вбити": смотрите видео онлайн

10. "ВУЗВ", New'Z'Cool, XS – "Штольня"

Трек специально написали к одноименному украинскому фильму Любомира Левицкого. Он произвел настоящий фурор среди украинских слушателей.

"ВУЗВ", New'Z'Cool, XS – "Штольня": смотрите видео онлайн

11. Руслана – "Дикі танці"

С этой песней артистка покорила Стамбул и другие страны Европы. Именно она принесла Украине первую победу на песенном конкурсе "Евровидение".

Ruslana – Wild Dances ("Евровидение"): смотрите видео онлайн

12. Николай Мозговой – "Минає день, минає ніч"

Одним из самых знаковых треков в творчестве артиста остается "Проходит день, проходит ночь". Над песней работали и Мозговый, и Рыбчинский.

Николай Мозговый – "Минає день, минає ніч": смотрите видео онлайн

13. "Бумбокс" – "Квіти у волоссі"

Это одна из тех песен группы, где каждое слово имеет смысл и проникает в самую глубину души.

"Бумбокс" – "Квіти у волоссі": смотрите видео онлайн

14. "Другая река" – "П'ю з твоїх лодонь"

Этот суперхит до сих пор имеет статус культового, ведь он также входит в категорию "вечных" треков.

"Другая река" – "П'ю з твоїх лодонь": смотрите видео онлайн

15. SadSvit – "Касета"

Современный исполнитель, завоевавший широкую популярность среди публики, уже занимает особое место в современной культуре.

SadSvit – "Касета": слушайте песню онлайн

16. "Один в каноэ" – "Човен"

Группа в 2014 году представила песню, которая до сих пор остается одной из самых популярных в репертуаре коллектива.

"Один в каноэ" – "Човен": слушайте песню онлайн

17. KAZKA – "Плакала"

В 2018 году состоялась премьера песни, которая до сих пор является самой популярной украинской композицией на всех стриминговых сервисах.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео онлайн

18. Павел Зибров – "Хрещатик"

Эту песню наверняка слышал каждый, ведь ее неоднократно перепевали, а сама она является символом украинской столицы.

Павел Зибров – "Хрещатик": смотрите видео онлайн

19. Иво Бобул – "А липи цвітуть"

Несмотря на то, что эта песня вышла много лет назад, сегодня молодое поколение просто обожает слушать ее в наушниках.

Иво Бобул – "А липи цвітуть": смотрите видео онлайн

20. Оксана Белозир – "Горобина ніч"

Еще одна украинская песня в сокровищнице национального наследия.

Оксана Белозир – "Горобина ніч": смотрите видео онлайн

Очевидно, что это далеко не весь список песен, о которых стоит вспомнить. Возможно, именно сегодня стоит включить те треки, которые ассоциируются у вас с детством или беззаботной юностью, когда небо казалось голубее, а трава зеленее.