Праздник станет поводом подвести итоги и определить перспективы развития украинской музыки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Смотрите также Не 8 марта: когда будем праздновать День украинской женщины в 2026 году

Почему предлагают ввести новый праздник?

В Украине могут установить День украинской музыки, который планируют отмечать ежегодно в третью субботу сентября. Инициативу предложили представители музыкальной индустрии, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам, а парламентарии поддержали ее оформление как законодательный проект.

По словам нардепа Александра Санченко, праздник связан с фестивалем Червона рута, который состоялся в 1989 году в Черновцах и стал первым крупным всеукраинским фестивалем современной музыки. Тогда украинские исполнители и группы, такие как "Братья Гадюкины", "Кому вниз", сестры Тельнюк и другие, впервые получили широкую аудиторию, а песни с гражданским и протестным звучанием вышли из подполья на большую сцену.

Фестиваль также отметился внедрением государственных символов. Впервые публично прозвучал будущий гимн Украины "Ще не вмерла Украина" и лозунг "Слава Украине". По воспоминаниям организаторов и участников, на мероприятии присутствовали представители КГБ, которые контролировали символику и реакцию публики.

Народный депутат Николай Княжицкий отметил, что инициативу можно оформить через общий законопроект о памятных датах и профессиональных праздниках, а поддержка праздника со стороны государства демонстрирует внимание к развитию украинской музыкальной индустрии.

Обратите внимание! Праздник призван стать ежегодной возможностью для подведения итогов и определения дальнейших шагов развития музыкальной отрасли в Украине.

Что известно о других праздниках, которые отмечают в Украине?