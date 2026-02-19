Свято стане нагодою підбити підсумки та окреслити перспективи розвитку української музики. Про це повідомила пресслужба Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Дивіться також Не 8 березня: коли будемо святкувати День української жінки у 2026 році
Чому пропонують запровадити нове свято?
В Україні можуть встановити День української музики, який планують відзначати щороку у третю суботу вересня. Ініціативу запропонували представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав, а парламентарі підтримали її оформлення як законодавчий проєкт.
За словами нардепа Олександра Санченка, свято пов'язане з фестивалем Червона рута, який відбувся у 1989 році в Чернівцях і став першим великим всеукраїнським фестивалем сучасної музики. Тоді українські виконавці та гурти, такі як "Брати Гадюкіни", "Кому вниз", сестри Тельнюк та інші, вперше отримали широку аудиторію, а пісні з громадянським і протестним звучанням вийшли з підпілля на велику сцену.
Фестиваль також відзначився впровадженням державних символів. Вперше публічно прозвучав майбутній гімн України "Ще не вмерла Україна" та гасло "Слава Україні". За спогадами організаторів і учасників, на заході були присутні представники КДБ, які контролювали символіку та реакцію публіки.
Народний депутат Микола Княжицький зазначив, що ініціативу можна оформити через загальний законопроєкт про пам'ятні дати та професійні свята, а підтримка свята з боку держави демонструє увагу до розвитку української музичної індустрії.
Зверніть увагу! Свято покликане стати щорічною нагодою для підбиття підсумків та визначення подальших кроків розвитку музичної галузі в Україні.
Що відомо про інші свята, які відзначають в Україні?
У 2022 році в українському календарі з'явилося нове свято. День єднання в Україні відзначається 16 лютого, щоб згуртувати суспільство перед загрозою вторгнення Росії, яке очікувалося у 2022 році. Цього дня українці піднімають Державний Прапор, виконують гімн та беруть участь у патріотичних ініціативах, наголошуючи на єдності нації.
Кабінет Міністрів України погодив проєкт Указу Президента про встановлення Дня програміста 7 січня як офіційного професійного свята. Рішення ухвалене, щоб підкреслити ідентичність українських IT-фахівців і інтегруватися у глобальну спільноту.