Свято стане нагодою підбити підсумки та окреслити перспективи розвитку української музики. Про це повідомила пресслужба Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Чому пропонують запровадити нове свято?

В Україні можуть встановити День української музики, який планують відзначати щороку у третю суботу вересня. Ініціативу запропонували представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав, а парламентарі підтримали її оформлення як законодавчий проєкт.

За словами нардепа Олександра Санченка, свято пов'язане з фестивалем Червона рута, який відбувся у 1989 році в Чернівцях і став першим великим всеукраїнським фестивалем сучасної музики. Тоді українські виконавці та гурти, такі як "Брати Гадюкіни", "Кому вниз", сестри Тельнюк та інші, вперше отримали широку аудиторію, а пісні з громадянським і протестним звучанням вийшли з підпілля на велику сцену.

Фестиваль також відзначився впровадженням державних символів. Вперше публічно прозвучав майбутній гімн України "Ще не вмерла Україна" та гасло "Слава Україні". За спогадами організаторів і учасників, на заході були присутні представники КДБ, які контролювали символіку та реакцію публіки.

Народний депутат Микола Княжицький зазначив, що ініціативу можна оформити через загальний законопроєкт про пам'ятні дати та професійні свята, а підтримка свята з боку держави демонструє увагу до розвитку української музичної індустрії.

