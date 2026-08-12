А що стосується 12 серпня, то ця дата з'явилась невипадково. У 2017 році до президента України надіслали звернення, запровадити на державному рівні цей день, адже саме сьогодні відзначають річницю, коли перший український космонавт Павло Попович вирушив у космос. Під час цього польоту чоловік заспівав українську пісню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

Дмитро Гнатюк – "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю": слухайте пісню онлайн

Цікаво, що у лютому цього року нардепи запропонували відзначати День української музики у третю суботу вересня, приурочений до фестивалю "Червона рута" 1989 року. Та наразі остаточного рішення не прийнято. Тому сьогодні 24 Канал згадує про День української пісні і пропонує послухати 20 треків, які творили незалежну українську культуру.

Найкращі пісні незалежної України

Степан Гіга – "Яворина"

Пісня "Яворина" увійшла у дебютний альбом Степана Гіги "Друзі мої" (1995 рік). Історія створення композиції почалася з того, що поет-пісняр Степан Галябарда написав вірш "У райськім саду", який присвятив Назарію Яремчуку. Лише через п'ять років співак побачив текст і написав музику, хоча інші композитори відмовлялись.

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Степан Гіга – "Яворина": дивіться відео онлайн

2. Олександр Пономарьов – "Ніченькою темною"

Легка романтична композиція раніше лунала з усіх закутків, адже артист не даремно співає, що "любов – то велика наука".

Олександр Пономарьов – "Ніченькою темною": дивіться відео онлайн

3. Віктор Павлік – "Шикидим"

Свого часу артист переспівав пісню турецького виконавця Tarkan. Трек став справжнім хітом і досі залишається візитівкою співака.

Віктор Павлік – "Шикидим": дивіться відео онлайн

4. Ірина Білик – "А я пливу"

Ця пісня була хітом для співачки, однак друге дихання отримала з переспівом співака ALEKSEEV.

Ірина Білик – "А я пливу": дивіться відео онлайн

5. Океан Ельзи – "Там, де нас нема"

Хіти, які випустив гурт у 90-х і 00-х роках досі лунають на їхніх концертах, а слова цих пісень навіть наспівує молоде покоління.

Океан Ельзи – "Там, де нас нема": дивіться відео онлайн

6. "Скрябін" – "Спи собі сама"

Пісня увійшла до альбому "Натура" 2003 року. Маловідомий факт: музику та текст написав не сам Кузьма, а Андрій Підлужний (відомий також як виконавець Нічлава), який також виконав бек-вокал і брав участь в аранжуванні.

"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

7. "ВВ" – "Весна"

Трек набув широкої популярності в Україні й став неофіційним гімном весни.

"Воплі Відоплясова" – "Весна": дивіться відео онлайн

8. "Тартак" і Катя Chilly – "Понад хмарами"

У 2002 році вийшла у світ легендарна пісня, яка поєднала унікальний голос співачки з яскравим аранжуванням.

"Тартак" і Катя Chilly – "Понад хмарами": дивіться відео онлайн

9. "Скай" – "Тебе це може вбити"

Вперше цю пісню артисти виконали в ефірі телеканалу М1 і згодом вона стала справжнім хітом.

"Скай" – "Тебе це може вбити": дивіться відео онлайн

10. "ВУЗВ", New'Z'Cool, XS – "Штольня"

Трек спеціально писали до однойменного українського фільму Любомира Левицького. Він спричинив справжній фурор серед українських слухачів.

"ВУЗВ", New'Z'Cool, XS – "Штольня": дивіться відео онлайн

11. Руслана – "Дикі танці"

З цією піснею артистка підкорила Стамбул й інші країни Європи. Саме вона принесла Україні першу перемогу на співочому конкурсі Євробачення.

Ruslana – Wild Dances (Євробачення): дивіться відео онлайн

12. Микола Мозговий – "Минає день, минає ніч"

Одним із найзнаковіших треків у творчості артиста залишається "Минає день, минає ніч". Над піснею працювали і Мозговий, і Рибчинський.

Микола Мозговий – "Минає день, минає ніч": дивіться відео онлайн

13. "Бумбокс" – "Квіти у волоссі"

Це одна із тих пісень гурту, коли кожне слово має сенс і пробирає до глибини душі.

"Бумбокс" – "Квіти у волоссі": дивіться відео онлайн

14. "Друга ріка" – "П'ю з твоїх долонь"

Цей суперхіт до сьогодні досі має статус культового, адже він також входить до категорії "вічних" треків.

"Друга ріка" – "П'ю з твоїх долонь": дивіться відео онлайн

15. SadSvit – "Касета"

Сучасний виконавець, який здобув широку популярність серед публіки, має вже своє особливе місце у сучасній культурі.

SadSvit – "Касета": слухайте пісню онлайн

16. "Один в каное" – "Човен"

Гурт у 2014-му році презентував пісню, котра й досі залишається однією з найпопулярніших у репертуарі колективу.

"Один в каное" – "Човен": слухайте пісню онлайн

17. KAZKA – "Плакала"

У 2018 році відбулася прем'єра пісні, котра досі є найпопулярнішою українською композицією на всіх стрімінгових сервісах.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео онлайн

18. Павло Зібров – "Хрещатик"

Цю пісню точно мусив чути кожен, адже її неодноразово переспівували, а сама вона є символом української столиці.

Павло Зібров – "Хрещатик": дивіться відео онлайн

19. Іво Бобул – "Липи цвітуть"

Попри те, що ця пісня вийшла багато років тому, сьогодні молоде покоління просто обожнює слухати її у навушниках.

Іво Бобул – "Липи цвітуть": дивіться відео онлайн

20. Оксана Білозір – "Горобина ніч"

Ще одна українська пісня у скарбничку національного спадку.

Оксана Білозір – "Горобина ніч": дивіться відео онлайн

Очевидно, що це далеко не весь список пісень, про який потрібно згадувати. Можливо, саме сьогодні варто увімкнути ті треки, які асоціюються у вас із дитинством чи безтурботним юнацтвом, коли небо здавалось блакитнішим, а трава зеленішою.