Кому перешли авторские права на песни Степана Гиги после его смерти

В конце декабря прошлого года из жизни ушел 66-летний народный артист Украины Степан Гига. У него осталось дочь Квитослава, сын Степан, а также внук Даниэль. Все они также связали свою жизнь с музыкой.

Квитослава и Степан Гига-младший впервые рассказали, как будет распределено творческое наследие отца. Об этом они сказали в интервью, которое вышло на ютуб-канале ТСН Гламур.

Выяснилось, что свое творческое наследие Степан Гига оставил обоим детям, поэтому каждый из них может самостоятельно исполнять его песни.

На самом деле песен очень много, которые в свое время люди могли не услышать. Мы уже работаем на студии, потому что легче, когда работается. Мы должны делать то, что он в нас вложил. Он настолько сильно верил в нас всегда,

– отметили Квитослава и Степан-младший.

Для контекста! Квитослава и Степан Гига-младший – сводные брат и сестра. Квитослава родилась в первом браке Степана Гиги, а Степан – во втором. Между ними – 10 лет разницы.

Интервью с детьми Степана Гиги: смотрите видео онлайн

В частности, с инстаграм-страницы Степана Гиги известно, что 28 марта во Дворце спорта состоится большой концерт памяти артиста. На мероприятии выступят около 50 различных артистов. Среди них – Артем Пивоваров, Злата Огневич, Василий Байдак и многие другие.

Что известно о смерти Степана Гиги?