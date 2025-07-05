В 26-ю годовщину свадьбы: Дэвид Бекхэм показал редкие кадры с любимой и детьми
- Дэвид Бекхэм поделился редкими фотографиями с Викторией и детьми на 26-ю годовщину свадьбы.
4 июля исполнилось ровно 26 лет со дня свадьбы Виктории и Дэвида Бекхэмов. По случаю годовщины супруги опубликовали серию архивных фото.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дэвида Бекхэма.
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На этих фотографиях можно увидеть Викторию и Дэвида в разные периоды их отношений, как в начале их отношений, так и свежие кадры. Кроме того, есть редкое фото супругов с их детьми.
Поздравляю с годовщиной и спасибо за то, что подарили мне наших прекрасных детей и построили жизнь, которую мы имеем вместе. Люблю тебя, леди Бекхэм,
– написал Дэвид под публикацией.
Что известно об отношениях Виктории и Дэвида Бекхэмов
Футболист впервые увидел Викторию Адамс (солистку Spice Girls) в 1997 году по телевизору и сказал, что она станет его женой. Вскоре они познакомились на вечеринке после футбольного матча. Виктория сама дала Дэвиду свой номер – написала его на билетах, которые он хранит до сих пор.
Пара быстро сблизилась, а уже через год объявила о помолвке. Вскоре после этого Виктория узнали о беременности, впоследствии они отпраздновали свадьбу.