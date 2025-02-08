Хотят покорить Евровидение: что известно о "ДК Энергетик", песни которых звучат в STALKER 2

Их песни звучат в игре STALKER 2, а сами они хотят покорить Евровидение-2025 – это все о группе "ДК Энергетик". За три года существования коллектив успел выпустить несколько альбомов и получить значительную популярность среди украинской аудитории.

Накануне финала Нацотбора-2025 Show 24 рассказывает о творческом пути музыкантов и их месседже для европейской аудитории.

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"ДК Энергетик", создающий музыку в стиле постпанка, основали трое музыкантов в 2022 году.

За плечами каждого участника – богатый музыкальный опыт. Вокалист Яков Марный ранее выступал в группе "Марный" (сейчас она на паузе, поскольку один из участников служит), гитарист Всеволод Шутка играл в My Ink, а бас-гитарист Александр "Фол" Фолянский был участником My17.

Обычные ребята, из обычных спальных районов Киева и Броваров. Всю жизнь занимаемся музыкой и сейчас стараемся передавать свой вайб, и вообще ощущение всего, что нас окружает без лишних украшений, честно, откровенно и поэтично,

– рассказали в эксклюзивном комментарии для 24 Канала "ДК Энергетик".

Интересно! Название "ДК Энергетик" отсылает ко дворцу культуры "Энергетик" в Припяти.

2023 год стал прорывным для группы. После выпуска дебютного сингла "Энергетик" в феврале, коллектив представил сразу два студийных альбома – "Юность" и "Путь".

"ДК Энергетик" – "Юность": смотрите видео онлайн

Летом 2024 года песня "Улица Восток" и еще пять композиций "ДК Енергетик" вошли в саундтрек долгожданной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чернобыля".

"ДК Энергетик" – "Улица Восток": смотрите видео онлайн

В сентябре того же года коллектив выпустил третий альбом "Завтра".

Альбом "ДК Энергетик" "Завтра": смотрите видео онлайн

2025 год начался для группы с нового вызова – участия в Национальном отборе на Евровидение.

Ряд полученных успехов предыдущего года (коллаборация с 3 ОШБр, с ДТЭК, с ДАЗВ, наши песни взяли в STALKER 2, релиз 3-го альбома и солдату в Origin Stage) побудили нас к подобному движению, ведь хотелось попробовать поднять планку, поставить себя в неудобное положение, сделать себе вызов, и по возможности, продемонстрировать немного иной взгляд на украинскую музыку. Очень много причин на самом деле, которые говорят – да,

– поделились музыканты.

С песней "Соль" "ДК Энергетик" прошел в финал Нацотбора-2025. По словам артистов, композиция отражает современное состояние украинского общества.

Сейчас мы все "стоим между" и не можем сказать наверняка, куда нас приведет завтрашний день, но с уверенностью можем сказать, что конечная цель чего-либо – это любовь, быть с тем кому ты взаимно необходим,

– отметили участники коллектива.

"ДК Энергетик" – "Соль": смотрите видео онлайн

"ДК Энергетик" о конкуренции, хейте и месседже для Евровидения-2025

Яков, Всеволод и Александр признались, что никого, кто вошел в лонглист Евровидения 2025 не считают своими конкурентами.

Мы не воспринимаем все это действо (Нацотбор на Евровидение – 24 Канал), как соревнование, а скорее, как витрину, ярмарку и т.д., где производители показывают свой продукт и только уже люди сами будут выбирать, какой продукт им больше всего нравится. Рынок все решит сам, здесь не нужно гадать или что-то еще,

– объяснили музыканты.

Они добавили, что уже неоднократно встречались с хейтом: "Ничего, живы. В общем, мы очень спокойно ко всему этому относимся, часто с улыбкой, на нас это никак не влияет. Сколько людей, столько и мнений, а мы и не обязаны нравиться всем".

Кроме того, в коротком интервью для Show 24 участники "ДК Энергетик" поделился своим главным месседжем для Евровидения-2025.

Мы все еще здесь, не стоит о нас забывать. Мы все до сих пор здесь "стоим между". Да и в целом, даже без понимания слов, благодаря самой нашей музыке ощутимо, что нам здесь несладко и мы никуда не исчезли, что проблема никуда не исчезла, что война никуда не исчезла и с ней нужно что-то решать,

– отметили финалисты Нацотбора-2025.

Напомним, финал Нацотбора Евровидения 2025 начнется в 18:30. В 18:00 состоится грандиозное предшоу, а уже после этого десять конкурсантов вживую выступят на сцене.

Заметим, песни финалистов Национального отбора презентовали еще в январе 2025 года.

"ДК Энергетик" будут закрывать Нацотбор-2025 под 10 номером.