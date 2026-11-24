Организаторы национального отбора на "Евровидение-2027" официально обнародовали имена артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на международной арене. В долгожданный список вошли 18 исполнителей и групп, среди которых есть как новые лица, так и уже хорошо знакомые публике звезды.

Полный список участников появился на официальном канале проекта на YouTube. В этом году за право выступить на главной музыкальной сцене Европы развернется настоящая битва жанров и стилей.

В борьбу вступают сольные исполнители и коллективы. В частности, свои силы испробуют ANKA, группа EPOLETS, FOLKULAKA, GANNA, HITS' FACTORY и MELOS.

Также за расположение слушателей будут соревноваться MIA RAMARI, POVIN', SKYLERR, SPOKUSY, STASYA и VLAD DARWIN.

Завершают звездную восемнадцатку группа YAGODY, YAKAYA, YARIMA, КАЖАННА, СОЛІДНІ ЛЮДИ и УЛЯНА ШУБА. Каждый из этих артистов подготовил уникальный трек, чтобы покорить сердца жюри и зрителей.

Лонг-лист национального отбора на "Евровидение-2027": смотрите видео онлайн

Кстати, Суспильне Мовлення изменило правила отбора, расширив лонг-лист с традиционных 12 до 18 претендентов. Такое решение было принято для того, чтобы дать шанс большему количеству талантливых музыкантов проявить себя.