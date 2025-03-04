У Зеленского спросили, имеет ли он костюм: Дмитрий Дикусар шутливо отреагировал
Хореограф и военный Дмитрий Дикусар в шутливой форме отреагировал на вопрос журналиста Владимиру Зеленскому о его наряде. Это произошло 28 февраля, когда украинский президент встречался с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Дикусара. В Овальном кабинете журналист Брайан Гленн спросил у Зеленского, когда он будет появляться на официальных мероприятиях в костюме и имеет ли он его вообще.
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Напомним, что Владимир Зеленский не надевает костюмы на встречи с иностранными политиками после начала полномасштабного вторжения России против Украины. Во время пресс-конференции главный корреспондент Белого дома для шоу Real America's Voice Брайан Гленн заявил, что "некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль". Украинский президент не растерялся и ответил на вопрос журналиста.
Я буду носить его (костюм – 24 Канал), когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас (у журналиста – 24 Канал). Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим,
– ответил Зеленский.
В своем инстаграме Дмитрий Дикусар опубликовал фото в военной форме и дорисовал себе галстук и костюм. Он также оставил комментарий под сообщением, в котором пошутил о вопросе журналиста.
Они думают, что у нас костюмов нет,
– написал военный.
Реакция сети на сообщение Дмитрия Дикусара
- "Костюмы, которые свидетельствуют о мужестве, волю и непокорность, их носят люди с горячими сердцами и непокоренной душой! Спасибо вам всем, наши неутомимые борцы за свободу!"
- "Спасибо за защиту! Спасибо, что носите костюм настоящих героев. Слава Украине!"
- "Костюм может надеть любой, а пиксель только достойные".
- "У наших героев самые красивые и модные костюмы, название которых воля, сила и мощь!"
Напомним, что источники из окружения Дональда Трампа рассказали изданию Axios, что президента США разозлило то, что Владимир Зеленский прибыл на их встречу в Белом доме не в костюме.