Где сейчас Дмитрий Коляденко, который имел бурный роман с Ириной Билык

Дмитрий Коляденко – один из самых ярких людей в украинском шоу-бизнесе. Когда он вел популярный проект "Шоумания", где рассказывал последние новости о звездах разного масштаба, то был этакой сплетницей.

Интересный факт, шоумен родился в Мурманской области, что в России. Через некоторое время Дмитрий поселился с семьей в Украине. В Сумах прошли его школьные годы, ведь там проживала бабушка. Именно эта женщина привила внуку любовь к театру и танцам, ведь сама работала в драмтеатре. 24 Канал расскажет о финансовых вызовах Коляденко и где артист сейчас.

Что известно о Дмитрии Коляденко?

В Сумах он создал балетную группу "Арт-классик", а затем учился в Парижской школе современной хореографии, что помогло ему стать хореографом в проекте "Шанс".

В 2011 году выпустил первый альбом "Дима Коляденко", а одноименный трек стал настоящим хитом.

Он до сих пор продолжает работать в области музыки, хотя делает это все реже. Однако накануне Пасхи записал развлекательный трек о пасочках и других изделиях из муки.

Что касается личной жизни, то 10 лет шоумен был в браке с Еленой. У пары даже родился сын Филипп, который сегодня является успешным музыкантом и исполнителем.

Елена и Дмитрий Коляденко с сыном Филиппом / Фото издания Viva

Впоследствии они смогли раскрутиться и, по словам Дмитрия, Елена захотела свободы, поэтому собрала вещи и ушла из дома вместе с их сыном.

Позже у него был бурный роман с Ириной Билык. В интервью Маше Ефросининой мужчина признался, что у него не было ни отношений, ни секса после расставания с певицей.

Почему у Коляденко финансовые проблемы?

Артист рассказывал, что более 5 лет назад взял кредит и до сих пор не вернул деньги. У него также нет собственного жилья, поэтому постоянно живет на съемной квартире.

В 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, Дмитрий взял в банке кредит в размере 75 тысяч гривен на удовлетворение базовых потребностей. По состоянию на 2025 год этот долг он не вернул.

Мне очень нравится этот долг. Он меня выручает. Был COVID-19 и не хватало средств. Я взял эти деньги и сразу потратил: купил продукты, лекарства, одежду. Раньше это было три тысячи долларов, а сейчас это уже только две. Тысяча куда-то делась. Мне не надо ее возвращать. Это очень удобно,

– поделился шоумен.

Где сейчас Дмитрий Коляденко?

Артист живет и работает в Украине. Когда у него не было работы, то бывшая жена Елена предложила несколько ролей в спектаклях. Очевидно, что спектакль "Шафа" стал самым популярным и до сих пор держит высокую планку не только в Украине, но и за ее пределами.

Когда началась война, то Коляденко вместе с Ириной Билык гастролировал по странам Европы с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.

Интересно, что мужчина также увлекается картами таро. Кроме того, в одном из крайних интервью шоумен рассказал, что не уважает нескольких украинских артистов, которые в такое сложное время покинули Украину. Речь идет о Потапе, Виннике и Владе Яме.

