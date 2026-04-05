Цікавий факт, шоумен народився у Мурманській області, що у Росії. За якийсь час Дмитро оселився з родиною в Україні. У Сумах пройшли його шкільні роки, адже там проживала бабуся. Саме ця жінка прищепила онуку любов до театру й танців, адже сама працювала у драмтеатрі. 24 Канал розповість про фінансові виклики Коляденка і де артист зараз.

Що відомо про Дмитра Коляденка?

У Сумах він створив балетну групу "Арт-класик", а потім навчався у Паризькій школі сучасної хореографії, що допомогло йому стати хореографом у проєкті "Шанс".

У 2011 році випустив перший альбом "Діма Коляденко", а однойменний трек став справжнім хітом.

Діма Коляденко – "Дима Коляденко"

Він досі продовжує працювати у царині музики, хоч робить це все рідше. Однак напередодні Великодня записав розважальний трек про пасочки та інші вироби з борошна.

Діма Коляденко записав новий трек

Що стосується особистого життя, то 10 років шоумен був у шлюбі з Оленою. У пари навіть народився син Філіп, який сьогодні є успішним музикантом і виконавцем.

Олена та Дмитро Коляденки з сином Філіпом / Фото видання Viva

Згодом вони змогли розкрутитись і, за словами Дмитра, Олена захотіла свободи, тому зібрала речі й пішла з дому разом із їхнім сином.

Пізніше у нього був бурхливий роман з Іриною Білик. В інтерв'ю Маші Єфросиніній чоловік зізнався, що у нього не було ні стосунків, ні сексу після розставання зі співачкою.

Чому у Коляденка фінансові проблеми?

Артист розповідав, що понад 5 років тому взяв кредит і досі не повернув гроші. У нього також немає власного житла, тому постійно живе на орендованій квартирі.

У 2020 році, коли розпочалась пандемія COVID-19, Дмитро взяв у банку кредит у розмірі 75 тисяч гривень на задоволення базових потреб. Станом на 2025 рік цей борг він не повернув.

Мені дуже подобається цей борг. Він мене виручає. Був COVID-19 і не вистачало коштів. Я взяв ці гроші й одразу витратив: купив продукти, ліки, одяг. Раніше це було три тисячі доларів, а зараз це вже лише дві. Тисяча кудись поділася. Мені не треба її повертати. Це дуже зручно,

– поділився шоумен.

Де зараз Дмитро Коляденко?

Артист живе та працює в Україні. Коли в нього не було роботи, то колишня дружина Олена запропонувала декілька ролей у виставах. Очевидно, що спектакль "Шафа" став найпопулярнішим і досі тримає високу планку не тільки в Україні, а й за її межами.

Дмитро Коляденко у "Шафі"

Коли розпочалась війна, то Коляденко разом з Іриною Білик гастролював країнами Європи з благодійними концертами на підтримку ЗСУ.

Цікаво, що чоловік також захоплюється картами таро. Крім того, в одному з крайніх інтерв'ю шоумен розповів, що не поважає кількох українських артистів, які у такий складний час покинули Україну. Йдеться про Потапа, Винника та Влада Яму.

