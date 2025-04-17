Не хватало средств, – Коляденко признался, что имеет долг, который уже пять лет не может вернуть
- Дмитрий Коляденко признался, что имеет долг, в частности кредит в размере 75 тысяч гривен, который не может погасить уже пять лет.
- Коляденко быстро тратит деньги и называет себя "транжирой".
Известный украинский хореограф, шоумен и певец Дмитрий Коляденко откровенно рассказал о своих финансовых трудностях и отношении к деньгам.
В частности, он признался, что пять лет назад взял кредит и до сих пор его не погасил. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
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Несмотря на успешную многолетнюю карьеру на украинской сцене, Коляденко до сих пор не имеет собственного жилья и вынужден арендовать жилье. Дмитрий называет себя "транжирой", который быстро тратит деньги. Как следствие, в его жизни были периоды, когда ему не хватало денег на базовые потребности.
Так, в 2020 году, в начале пандемии COVID-19, Дмитрий взял в банке кредит в размере 75 тысяч гривен на удовлетворение базовых потребностей. Этот долг он не вернул до сих пор.
Мне очень нравится этот долг. Он меня выручает. Был COVID-19 и не хватало средств. Я взял эти деньги и сразу потратил: купил продукты, лекарства, одежду. Раньше это было три тысячи долларов, а сейчас это уже только две. Тысяча куда-то делась. Мне не надо ее возвращать. Это очень удобно,
– поделился шоумен.
Важно! Всегда тщательно оценивайте свои финансовые возможности перед оформлением кредита. Несвоевременные выплаты приводят к штрафам, портят кредитную историю и могут иметь юридические последствия.
Заметим, недавно сестру Маши Ефросининой "кинули" на миллионную сумму.
Интервью с Дмитрием Коляденко: смотрите видео онлайн
Как Дмитрий Коляденко зарабатывает средства
Шоумен рассказал, что в течение первых двух лет полномасштабного вторжения он практически не имел заработков. В этот период Дмитрий вместе с Ириной Билык гастролировал по Украине и странам Европы с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.
Финансовая ситуация артиста улучшилась, когда его бывшая жена, режиссер Елена Коляденко, предложила ему роли в нескольких своих спектаклях, которые собирают аншлаги. Благодаря этому, по словам шоумена, его материальное положение стабилизировалось.