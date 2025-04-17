Дмитрий Коляденко шокировал признанием о личной жизни: "У меня не было женщины после Билык"

Дмитрий Коляденко впервые за долгое время рассказал подробности личной жизни. В частности, он признался, когда у него были последние отношения.

Об этом артист рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

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Так, выяснилось, что последние отношения у Коляденко были с певицей Ириной Билык.

Я никому это не говорил – у меня не было женщины после Билык. Совсем. У меня нет, у меня не было женщины. У меня не было отношений. Я не смог,

– рассказал Дмитрий.

Он добавил, что очень верит в любовь, однако сейчас не может найти человека, с которым бы построил новые отношения. Дмитрий ходил на свидания, однако "все было не то". Коляденко отметил, что его бывшие – Елена Коляденко и Ирина Билык – роковые женщины.

Интервью с Дмитрием Коляденко: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Дмитрия Коляденко

Дмитрий Коляденко был женат на хореографе Елене Коляденко в течение 10 лет. В 1993 году у супругов родился сын Филипп.

Заметим, на днях сын Коляденко раскрыл детали своей тайной свадьбы.