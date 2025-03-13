Жена Дмитрия Комарова прокомментировала их развод: "Личное останется личным"
- Александра Кучеренко прокомментировала развод с Дмитрием Комаровым в своем инстаграме.
- Кучеренко подчеркнула, что личная жизнь остается личной.
Модель Александра Кучеренко впервые прокомментировала развод с путешественником Дмитрием Комаровым. Официально об этом стало известно сегодня, однако слухи о разрыве пары уже некоторое время ходили в сети.
Кучеренко коротко высказалась о разводе с Комаровым в своем инстаграме, пишет Show 24. Модель отметила, что больше комментариев на эту тему не будет.
К слову Дмитрий Комаров объявил о разводе с женой
В инстаграм-сторис Александра Кучеренко поделилась сообщением Дмитрия Комарова, где он объявил об их разводе. Модель не стала делиться подробностями, а лишь оставила короткий комментарий:
Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным,
– написала Кучеренко.
Что известно о разводе Комарова и Кучеренко
Напомним, о том, что Дмитрий Комаров разводится с женой стало известно в начале марта из официальных документов. Инициатором развода стал мужчина. Однако тогда пара никак не комментировала эту информацию, а их друзья были шокированы новостью, ведь еще летом у них было все хорошо.
Впоследствии Александру Кучеренко заметили на публике без обручального кольца, что только подогрело слухи о разводе.
Сегодня же Дмитрий Комаров официально объявил о разводе с женой. Они поженились в 2019 году. Путешественник отметил, что никто никого не обманул и не предал. Пара расходится с уважением друг к другу.