Дмитрий Кулеба и его возлюбленная показала подарок от Зеленских на Новый год

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его возлюбленная Светлана Павелецкая показали подарок от Владимира и Елены Зеленских. Они хранят презент от президентской четы на кухне.

Кулеба и Павелецкая показали свою квартиру в проекте "По домам" от Люкс ФМ, информирует Show 24. Когда они были на кухне, внимание ведущей Оксаны Кучмы привлекла красивая посуда.

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Светлана Павелецкая рассказала, что они покупают много посуды от украинских брендов. У пары есть бокалы из гутного стекла от Gunia Project. Один набор им подарили Владимир и Елена Зеленские на Новый год.

Это украинская традиция гутного стекла. Мастеров очень трудно найти,

– отметила Павелецкая.

Бокалы от Gunia Project / Скриншот из видео

Также Светлана показала бокал от бренда украинской модели Надежды Шаповал.

Бокалы от украинских брендов / Скриншот из видео

Сколько стоит набор бокалов от Gunia Project

Набор бокалов из гутного стекла от Gunia Project стоит 4800 гривен. На сайте отмечается, что название технологии происходит от стекловаренных мастерских "гуты". Там с XVI века изготавливали стеклянную посуду и предметы декора.

"Сейчас технология приходит в упадок и гутных печей почти не осталось на территории Украины. Каждая вещь, выполнена и украшена мастером в процессе свободного выдувания, имеет уникальную пластическую форму", – говорится в описании.

Набор бокалов из гутного стекла / Скриншот с сайта

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая объяснили, почему не женятся. По словам бизнесвумен, "факт штампа в паспорте не объединяет больше, сдерживает больше". Она считает это формальностью.