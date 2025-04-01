Дмитрий Монатик празднует день рождения: какие интересные факты о жизни певца до сих пор могли не знать

Сегодня, 1 апреля, Дмитрию Монатику исполнилось 39 лет. Он из тех немногих артистов, которые всегда находятся в движении, а на сцене полностью отдаются публике.

Дмитрий родился в Луцке в простой семье. Впоследствии его родители основали маленький бизнес, а в 8 классе парень проявил любовь к танцам. Он даже выступал с коллективом DBS Crew и гастролировал по стране. Однако в 2003 году Монатик поступил в Межрегиональную академию управления персоналом на юридический факультет. В течение обучения Дмитрий активно занимался танцами и музыкой, а затем получил диплом юриста. Однако жажда популярности и любовь к музыке изменила его приоритеты. Каким был путь артиста к популярности, готов ли он стать на защиту страны и что известно о рождении третьего сына, узнавайте в материале Show24.

Не пропустите Была любовницей олигарха: что известно о личной жизни скандального блогера Анны Алхим

Путь к успешности

Первый шаг к публичности артист сделал тогда, когда пришел на кастинг "Фабрики звезд-2". Однако попасть в проект так и не удалось. По счастливому стечению обстоятельств тогда его заметила Наталья Могилевская и взяла в свой балет.

Впоследствии Монатик устроился в Киевскую танцевальную школу-студию, но певческий талант продолжал развивать. В 2010 году пришел на телепроект "Танцуют все!", где попал в сотню, а еще позже оказался в тридцатке лучших танцоров сезона. Однако дальше Дмитрий не прошел.

Дмитрий Монатик на проекте "Танцуют все!": смотрите видео онлайн

Позже артист пришел на шоу "Х-Фактор", где зарекомендовал себя как вокалист. Судьи на кастинге раскритиковали 24-летнего певца, а Серега, который сегодня поддерживает диктаторский российский режим и войну в Украине, вообще сказал, что не видит в Монатике будущего. Несмотря на это, Дмитрия таки пропустили в следующий этап. Артист дошел почти до финала.

Дмитрий Монатик – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Уже 2011 год стал для Дмитрия успешным, ведь он заявил о себе, как о сольном артисте, и выпустил дебютный альбом "ТайУлетаю". Монатик заявил себя еще и как автор песен. К примеру, он написал трек Светлане Лободе "40 градусов", который стал настоящим хитом. Интересно, что среди артистов, для которых писал певец, есть немало звезд российского шоу-бизнеса.

В последующие годы начали появляться новые альбомы. В 2016 году Монатик вместе с Quest Pistols Show выпустили трек "Мокрая", что также стал хитом.

MONATIK и Quest Pistols Show – "Мокрая": слушайте песню онлайн

Стоит отметить и то, что артист нашел свою изюминку, которая оказала большое влияние на его образ. Он выбирал большие и оригинальные головные уборы и нестандартные костюмы, что порой могли стать даже темой для обсуждения.

Дмитрий Монатик / Коллаж 24 Канала

Каждая следующая песня Дмитрия становилась хитом, а на Евровидении-2017, которое проходило в Украине, даже исполнил англоязычную версию песни "Кружит".

Monatik – Spinning (Eurovision Song Contest 2017 first semi-final): смотрите видео онлайн

Большинство песен Дмитрия являются танцевальными, что позволяет преданным поклонникам зажигать под треки любимого исполнителя. Впоследствии записал совместную песню с Дорофеевой – "Глубоко", а в 2019 году выпустил альбом "LOVE IT ритм". Интересно, что Монатику даже удалось собрать "Олимпийский" в Киеве. Для артиста это было первое масштабное событие.

Певец стал популярным среди публики, поэтому неудивительно, что его начали приглашать в судейские кресла на различные телепроекты. Сначала это было шоу "Голос. Дети", позже – "Танцы со звездами", а в 2019 году вернулся на взрослый "Голос страны".

Личная жизнь

Со своей женой Ириной артист познакомился в Киеве, хотя они оба родом из Луцка. Их познакомила общая подруга, которая сегодня является крестной матерью их старшего сына. Сначала они были друзьями, а впоследствии стали парой.

Дмитрий Монатик с женой / Фото из инстаграма артиста

Сегодня супруги воспитывают троих сыновей: Даниила, Платона и Леона.

К слову, третьего ребенка жена Монатика рожала в бомбоубежище. Пара боялась, что попадет под российский ракетный обстрел.

Дмитрий Монатик с семьей / Фото из инстаграма певца

Дмитрий Монатик и полномасштабная война

Когда Россия начала большую войну против Украины, то певец с семьей находились за границей. Он признавался, что хотел вступить в армию, но принял решение быть рядом с семьей и поддерживать артфронт. Дмитрий говорил, что не может представить, что кого-то убивает.

С апреля 2022 года он присоединился к благотворительным концертам "Добрый вечер! Мы из Украины" и вместе с другими артистами собирал деньги на гуманитарную помощь в фонд Маши Ефросининой. А его Monatik Corporation закупала лекарства, гуманитарную помощь на передовую на миллионы гривен и даже выделяла гранты молодым музыкантам, художникам, аниматорам.

В апреле 2022 Монатик выпустил рэп-композицию "Art Oборона", которую посвятил всем защитникам Украины.

MONATIK – "ART Оборона": смотрите видео онлайн

Ранее артист выступал в России, чего не скрывает. Он ездил в страну-агрессора до 2015 года, потому что искал быстрой популярности. По его словам, тогда в шоу-бизе были другие правила: "Чувствовалось, что пока песня не станет популярной в России, то и в Украине она не так сильно играет".

Долгое время семья артиста жила в Варшаве и время от времени выбиралась на концерты отца в Европе. В конце 2023 года жена и сыновья вернулись в Украину.

В мае прошлого года представители ТЦК остановили Дмитрия в Киеве. По словам певца, они спросили обновил ли он данные и попросили показать военный билет.

На воинском учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того как проверили данные и учет – отпустили,

– написал артист.

Отметим и то, что сегодня Дмитрий в статусе многодетного отца, ведь воспитывает трех малолетних детей.

Где сейчас Дмитрий Монатик

Артист продолжает работать в творческой сфере. В конце марта он посетил Восток Украины, где передал военным необходимую помощь и организовал творческую встречу.

Это всегда больше, чем просто поездка. Это возможность поблагодарить, поддержать, передать необходимое и подарить такие необходимые положительные эмоции. В очередной раз смогли закрыть актуальные запросы и доставить важную помощь тем, кто в ней нуждается,

– отметил исполнитель.

Кроме того, сегодня артист разместил в своем инстаграме просьбу присоединиться к праздничному сбору на дроны для Третьей штурмовой бригады.

Дмитрий Монатик призвал присоединиться к сбору / Скриншот из инстаграм-сторис