Дмитро народився у Луцьку у простій родині. Згодом його батьки заснували маленький бізнес, а у 8 класі хлопець проявив любов до танців. Він навіть виступав з колективом DBS Crew і гастролював країною. Однак у 2003 році Монатік вступив до Міжрегіональної академії управління персоналом на юридичний факультет. Упродовж навчання Дмитро активно займався танцями та музикою, а потім отримав диплом юриста. Однак жага популярності та любов до музики змінила його пріоритети. Яким був шлях артиста до популярності, чи готовий він стати на захист країни й що відомо про народження третього сина, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Шлях до успішності

Перший крок до публічності артист зробив тоді, коли прийшов на кастинг "Фабрики зірок-2". Однак потрапити у проєкт так і не вдалось. За щасливим збігом обставин тоді його помітила Наталія Могилевська та взяла у свій балет.

Згодом Монатік влаштувався до Київської танцювальної школи-студії, але співочий талант продовжував розвивати. У 2010 році прийшов на телепроєкт "Танцюють всі!", де потрапив до сотні, а ще пізніше опинився у тридцятці найкращих танцюристів сезону. Однак далі Дмитро не пройшов.

Дмитро Монатік на проєкті "Танцюють всі!": дивіться відео онлайн

Пізніше артист прийшов на шоу "Х-Фактор", де зарекомендував себе як вокаліста. Судді на кастингу розкритикували 24-річного співака, а Серьога, який сьогодні підтримує диктаторський російський режим і війну в Україні, взагалі сказав, що не бачить у Монатіку майбутнього. Попри це, Дмитра таки пропустили до наступного етапу. Артист дійшов майже до фіналу.

Дмитро Монатік – "Така, як ти" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

Уже 2011 рік став для Дмитра успішним, адже він заявив про себе, як про сольного артиста, і випустив дебютний альбом "ТайУлетаю". Монатік заявив себе ще і як автор пісень. До прикладу, він написав трек Світлані Лободі "40 градусів", який став справжнім хітом. Цікаво, що серед артистів, для яких писав співак, є чимало зірок російського шоубізнесу.

У наступні роки почали з'являтись нові альбоми. У 2016 році Монатік разом із Quest Pistols Show випустили трек "Мокрая", що також став хітом.

MONATIK і Quest Pistols Show – "Мокрая": слухайте пісню онлайн

Варто відзначити й те, що артист знайшов свою родзинку, яка справила неабиякий вплив на його образ. Він обирав великі та оригінальні головні убори й нестандартні костюми, що часом могли стати навіть темою для обговорення.

Дмитро Монатік / Колаж 24 Каналу

Кожна наступна пісня Дмитра ставала хітом, а на Євробаченні-2017, яке проходило в Україні, навіть виконав англомовну версію пісні "Кружит".

Monatik – Spinning (Eurovision Song Contest 2017 first semi-final): дивіться відео онлайн

Більшість пісень Дмитра є танцювальними, що дозволяє відданим шанувальникам запалювати під треки улюбленого виконавця. Згодом записав спільну пісню з Дорофєєвою – "Глубоко", а у 2019 році випустив альбом "LOVE IT ритм". Цікаво, що Монатіку навіть вдалось зібрати "Олімпійський" у Києві. Для артиста це була перша масштабна подія.

Співак став популярним серед публіки, тому не дивно, що його почали запрошувати у суддівські крісла на різні телепроєкти. Спершу це було шоу "Голос. Діти", пізніше – "Танці із зірками", у 2019 році повернувся на дорослий "Голос країни".

Особисте життя

Зі своєю дружиною Іриною артист познайомився у Києві, хоч вони й обоє родом із Луцька. Їх познайомила спільна подруга, яка сьогодні є хрещеною матір'ю їхнього старшого сина. Спершу вони були друзями, а згодом стали парою.

Дмитро Монатік із дружиною / Фото з інстаграму артиста

Сьогодні подружжя виховує трьох синів: Данила, Платона та Леона.

До слова, третю дитину дружина Монатіка народжувала у бомбосховищі. Пара боялась, що попаде під російський ракетний обстріл.

Дмитро Монатік з родиною / Фото з інстаграму співака

Дмитро Монатік і повномасштабна війна

Коли Росія розпочала велику війну проти України, то співак із родиною перебували за кордоном. Він зізнавався, що хотів вступити до війська, але прийняв рішення бути поряд із сім'єю та підтримувати артфронт. Дмитро казав, що не може уявити, що когось вбиває.

З квітня 2022 року він долучився до благодійних концертів "Доброго вечора! Ми з України" і разом з іншими артистами збирав гроші на гуманітарну допомогу у фонд Маші Єфросиніної. А його Monatik Corporation закуповувала ліки, гуманітарну допомогу на передову на мільйони гривень і навіть виділяла гранти молодим музикантам, художникам, аніматорам.

У квітні 2022 року Монатік випустив реп-композицію "Art Oборона", яку присвятив усім захисникам України.

MONATIK – "ART Оборона": дивіться відео онлайн

Раніше артист виступав у Росії, чого не приховує. Він їздив до країни-агресорки до 2015 року, бо шукав швидкої популярності. За його словами, тоді в шоубізі були інші правила: "Відчувалося, що доки пісня не стане популярною в Росії, то й в Україні вона не так сильно грає".

Тривалий час родина артиста жила у Варшаві й час від часу вибиралася на концерти батька в Європі. Наприкінці 2023 року дружина та сини повернулись до України.

У травні минулого року представники ТЦК зупинила Дмитра у Києві. За словами співака, вони запитали чи обновив він дані та попросили показати військовий квиток.

На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами й такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік – відпустили,

– написав артист.

Зазначимо й те, що сьогодні Дмитро у статусі багатодітного батька, адже виховує трьох малолітніх дітей.

Де зараз Дмитро Монатік

Артист продовжує працювати у творчій царині. Наприкінці березня він відвідав Схід України, де передав військовим необхідну допомогу й організував творчу зустріч.

Це завжди більше, ніж просто поїздка. Це можливість подякувати, підтримати, передати необхідне й подарувати такі необхідні позитивні емоції. Вкотре змогли закрити актуальні запити та доправити важливу допомогу тим, хто її потребує,

– зазначив виконавець.

Крім того, сьогодні артист розмістив у своєму інстаграмі прохання долучитись до святкового збору на дрони для Третьої штурмової бригади.

Дмитро Монатік закликав долучитись до збору / Скриншот з інстаграм-сторіс