Украинский оператор, снявший клип для Томми Кэша, прокомментировал сотрудничество с россиянами

Представитель Эстонии на Евровидении-2025 Томми Кэш выпустил клип на свою конкурсную песню, над которым работала команда россиян и украинцев. Украинский оператор Дмитрий Недря, который участвовал в создании видео, прокомментировал критику в свою сторону.

Дмитрий Недря опубликовал сообщение на своей странице в инстаграме, пишет Show 24. Он объяснил, почему принял участие в работе над видео для Томми Кеша.

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Оператор заявил, что не снимал ничего для россиян с 2014 года. Запрос снять видео ему поступил из эстонской команды. До того он не следил за творчеством и личностью Томми Кэша.

"Я знал только, что это эстонский артист с четкой позицией: поддержка Украины и осуждение российской агрессии", – написал Дмитрий.

Кинооператор добавил, что российское вторжение осуждает и Алина Пасок – эстонско-российский режиссер, которая живет в США. Он отметил, что понимает возмущение сообщества, но не сможет понять угроз расправой и "поиска измены там, где ее нет".

Несмотря на то, что эстонско-российский режиссер, которая живет в Лос-Анджелесе, открыто выступает против российского вторжения и никоим образом не является спонсором войны, мне действительно обидно, что сначала эстонский проект в итоге получил такое количество "российских" кредитов,

– добавил Дмитрий Недря.

Кинооператор предложил хейтерам инвестировать энергию в развитие украинской культуры и донаты на ВСУ.

Подробнее о скандале

Томми Кэш – певец, который представит Эстонию на Евровидение-2025 с песней Espresso Macchiato. Артист посещал оккупированный Крым в 2021 году. И хоть осудил полномасштабное вторжение после начала войны, оправдывал россиян, а в новой песне пел, что хочет улететь в Москву.



Клип на официальное видео Espresso Macchiato создавала режиссер Алина Пасок, которая развивала свою карьеру в России. Она сообщила, что в команде были как россияне, так и украинцы.