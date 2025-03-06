"Здесь не раздают повесток": актер-воин Дмитрий Сова рассказал, где сейчас проходит службу

Актер Дмитрий Сова, который во время полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, рассказал, где сейчас проходит службу. Ранее его перевели из Воздушных сил в Сухопутные войска в одну из областей.

В интервью OBOZ.UA военнослужащий рассказал, что сейчас проходит службу в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, сообщает 24 Канал. Дмитрия Сову перевели в Киев.

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Присоединился к команде профессионалов, которая создалась. В центре доступны вакансии в различных подразделениях и по различным направлениям. Здесь не раздают повесток, а предоставляют консультации людям, которые решили подумать о том, чтобы добровольно присоединиться к обороне страны,

– рассказал актер.

По словам Совы, сейчас команда ищет не только стрелков или танкистов, а также поваров, программистов и психологов. Сам актер создает контент для соцсетей, в частности для тиктока и инстаграма.

Дмитрий Сова не смог однозначно ответить на вопрос, чувствовал ли себя более полезным на предыдущем месте службы. Ведь говорит, что это совсем другая занятость.

Я понимал, зачем нахожусь на предыдущем месте службы, имею такое понимание и сейчас. Нравится, что вижу развитие нашего дела, чувствую, что оно важно. Тем более, что это добровольное привлечение. Человек приходит, его консультируют, а потом сам выбирает должность, регион, бригаду,

– поделился Дмитрий Сова.

Защитник отметил, что центр способствует тому, чтобы человек попал именно в ту воинскую часть, в которую подавался. "И чтобы гражданская должность была максимально адаптированной к военной", – добавил Дмитрий.

Напомним, ранее Дмитрий рассказывал, что его перевели из Воздушных сил в Сухопутные войска по приказу Генштаба. Это произошло во время съемок фильма "Песики" с Лесей Никитюк, где он сыграл.