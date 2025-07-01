В Украине заочно приговорили к 10 годам заключения российского блогера и пропагандиста "Гоблина"

Винницкий городской суд заочно приговорил российского блогера, переводчика и писателя к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны.

Соответствующая информация появилась на сайте суда, передает Show 24. В Институте массовой информации выяснили, что речь идет о Дмитрии Пучкове, более известного как "Гоблин". Он является уроженцем города Кропивницкий.

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Винницкий городской суд установил, что Дмитрий Пучков давал интервью и размещал видеообращение, где призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также разжигал язык вражды. К тому же российский блогер призывал вести агрессивную войну и насильственным путем захватывать территории.

Отмечается, что Пучков знает об обвинительном акте, однако на судебных заседаниях не появлялся. Блогера признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 и ст. 436 УК Украины. Пока что приговор не вступил в законную силу.

Что известно о Дмитрии Пучкове

На портале War & Sanctions сообщается, что Дмитрий Пучков – известный российский пропагандист, который способствует распространению нарративов об оправдании и поддержке российской агрессии против Украины.

Блогер называл Украину "проданной страной", которой "руководит Вашингтон", заявлял, что здесь есть "нацисты" и что "украинцев надо массово уничтожать". Пучков оправдывает оккупацию Крыма Россией и посещал полуостров после 2014 года. Кроме того, пропагандист призывает финансово помогать российским оккупантам и репостит сборы.

Заметим, что Дмитрий Пучков внесен в санкционные списки Европейского Союза, Швейцарии и Украины.

Ранее мы писали, что СБУ заочно сообщила о подозрении Тимати. Рэпер поддерживает войну России против Украины, а также был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.