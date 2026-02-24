Там нет зарплаты, – дочь Гарика Корогодского впервые раскрыла детали своей службы

Дочь известного украинского бизнесмена и блогера Гарика Корогодского, Елизавета, присоединилась к защите Украины. Она подписала контракт и сейчас дежурит в составе огневой группы, которая сбивает вражеские дроны.

Лиза впервые объяснила, почему приняла решение присоединиться к ТРО и раскрыла подробности своей службы. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Славы Демина.

Елизавета еще с начала полномасштабной войны думала о службе. В 2025 году она приняла решение присоединиться к добровольческому формированию и сейчас любит то, чем занимается.

У меня нет возможности донатить в том количестве, в котором я чувствовала бы, что я что-то сделала. Это маленькие донаты, которые я могу себе позволить. Мне постоянно казалось, имею ли право я так жить и что я делаю для этого. Второй момент, я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно пойти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло,

– объяснила Лиза свое решение присоединиться к огневой группе.

Елизавета служит на добровольных началах и зарплаты не получает. Она подписала контракт на 3 года, однако его можно расторгнуть досрочно.

Мы делаем все за свой счет. Мы даже самостоятельно платим за топливо для пикапа, на котором установлен пулемет, с которого мы сбиваем "Шахеды". Там нет зарплаты,

– поделилась дочь Корогодского.

Сейчас единственным стабильным источником дохода Елизаветы остается реклама в ее инстаграме. Она также отметила, что финансово ее поддерживает отец.

Для справки! Елизавета воспитывает троих детей. Когда женщина на работе, с детьми остается няня или ее родители.

