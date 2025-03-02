Крестная Майли Сайрус, которая годами избегала политических заявлений, публично поддержала Украину
Крестная мать Майли Сайрус и известная американская певица Долли Партон неожиданно отошла от своей длительной политики политического нейтралитета и публично выразила поддержку Украине во время недавнего выступления.
Это случилось на фоне встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая прошла в Белом доме и закончилась публичным спором политиков. Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Timothy Wayne в тик ток. Этот ролик собрал около миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.
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Так, известная словами "Я давно поняла: держи язык за зубами, если хочешь остаться в шоу-бизнесе", Партон вышла на сцену, где выразила свою солидарность с украинским народом.
Прежде чем мы начнем наши развлечения, хочу упомянуть серьезный момент. Я не хочу заниматься политикой – я лучше продам камень в почках, чем это сделаю. Но я хочу, чтобы мы вместе отправили свою любовь и дали надежду братьям и сестрам в Украине. Молимся за мир в этом сумасшедшем мире,
– подчеркнула певица.
Что известно о Долли Партон
- Это знаменитая американская певица, актриса, автор песен и продюсер.
- За свою карьеру, которая охватывает несколько десятилетий, Партон написала более 3 000 песен.
- Музыкой Долли начала заниматься еще в детстве, когда выступала на радио и телевидении в родном городе.
- Ее успеху способствовал выпуск альбома Hello, I'm Dolly и песня I Will Always Love You, получившая международное признание, особенно после того, как ее исполнила Уитни Хьюстон.
- Кроме музыкальных достижений, Партон снялась в нескольких кинолентах. Среди них – "Лучший маленький бордель в Техасе" и "Стальные магнолии".
- В конце 1970-х певица получила свою первую награду Грэмми, а ее творческие достижения позже принесли ей номинацию на Оскар. Среди многочисленных наград Долли Партон – American Music Award, звезда на Аллее славы, статус Живой легенды Библиотеки Конгресса, включение в список Time 100, а в 2022 году – почетное место в Зале славы рок-н-ролла.
- В личной жизни исполнительница отличается стабильностью – с 1966 года она замужем за бизнесменом Карлом Томасом Дином, который избегает публичности и почти не появляется на ее выступлениях. Интересно, что собственных детей у пары нет, однако Долли является крестной матерью Майли Сайрус.