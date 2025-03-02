Крестная Майли Сайрус, которая годами избегала политических заявлений, публично поддержала Украину

Крестная мать Майли Сайрус и известная американская певица Долли Партон неожиданно отошла от своей длительной политики политического нейтралитета и публично выразила поддержку Украине во время недавнего выступления.

Это случилось на фоне встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая прошла в Белом доме и закончилась публичным спором политиков. Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Timothy Wayne в тик ток. Этот ролик собрал около миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.

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Так, известная словами "Я давно поняла: держи язык за зубами, если хочешь остаться в шоу-бизнесе", Партон вышла на сцену, где выразила свою солидарность с украинским народом.

Прежде чем мы начнем наши развлечения, хочу упомянуть серьезный момент. Я не хочу заниматься политикой – я лучше продам камень в почках, чем это сделаю. Но я хочу, чтобы мы вместе отправили свою любовь и дали надежду братьям и сестрам в Украине. Молимся за мир в этом сумасшедшем мире,

– подчеркнула певица.

Что известно о Долли Партон