Брак под прицелом камер: как изменились Дональд и Мелания Трамп за более чем 20 лет совместной жизни

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания за годы в браке прошли путь от гламурной пары, которая оказывалась в центре светских хроник, до одной из самых влиятельных супругов в мировой политике. За это время они заметно изменились – и не только внешне, но и в своих ролях.

Уже завтра, 14 февраля, мир будет отмечать День всех влюбленных. Это повод вспомнить, как менялись знаменитые супружеские пары за время совместной жизни. 24 Канал расскажет, как трансформировались супруги Дональд и Мелания Трамп за 21 год в браке.

Интересно Маршрут для влюбленных сердец: куда пойти во Львове на День святого Валентина

Как познакомилась пара?

В 1998 году Дональд Трамп развелся со второй женой. После разрыва он познакомился со словенской моделью Меланией Кнавс.

Их первая встреча произошла во время Недели моды в Нью-Йорке, на вечеринке в одном из клубов. И хотя с Трампом была другая девушка, он был очарован именно Меланией. Модель отказывала ему в знакомстве, но впоследствии таки согласилась дать свой номер. Так они начали встречаться.



Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images

Добавим, поговаривают, что Дональда Трампа и Меланию мог познакомить скандальный финансист Джеффри Эпштейн. Такую информацию дала его бывшая помощница. Однако деталей не рассекречивала.

Уже через несколько месяцев их пару активно обсуждали в прессе, ведь они часто появлялись вместе на крупнейших светских мероприятиях в Нью-Йорке.



Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images

Свадьба и семейная жизнь

В конце концов их роман перерос в серьезные отношения. Они обручились, а уже 22 января 2005 года пара поженилась. Мелания надела изысканное платье Dior, созданное именно для нее. Его стоимость оценивали в 200 тысяч долларов.

Трампы устроили роскошный прием и пригласили 450 гостей в имение Дональда в Палм-Бич во Флориде. Гостей развлекали Элтон Джон и Билли Джоэл.



Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Трампа

В 2006 году у Мелании и Дональда родился единственный сын Беррон. Однако его держали подальше от внимания общества, как и их дальнейшую семейную жизнь.



Дональд и Мелания Трамп с сыном / Фото Getty Images

Пара снова оказалась в центре внимания в 2017 году, когда Дональд Трамп впервые стал президентом США. Мелания поддерживала мужа на протяжении его, как он был в должности.



Дональд и Мелания Трамп в 2019 году / Фото Getty Images

Правда, уже после завершения его каденции, ходили слухи, что Мелания Трамп хочет подать на развод. Супруги так и не комментировали эту тему публично, но на время они перестали вместе выходить на публику.

Что известно об отношениях Трампов сейчас?

В 2025 году Мелания Трамп во второй раз стала первой леди США. Но сейчас она в основном остается в тени мужа, хоть и посещает вместе с ним важные мероприятия.



Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images



Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Мелании



Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Мелании

Интересно, что пара общается о войне в Украине. Летом 2025 года Трамп рассказал, что делится с женой результатами разговоров с Путиным. А она в ответ ему называет очередной украинский город, который обстреляли российские захватчики.