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Show24 Украинские звезды У Дональда Трампа народився 11-й онук: його молодша донька вперше стала мамою
16 мая, 16:37
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У Дональда Трампа родился 11-й внук: его младшая дочь впервые стала мамой

Мария Касий
Основні тези
  • Младшая дочь Дональда Трампа, Тиффани Трамп, родила сына Александра.
  • Это одиннадцатый внук для Дональда Трампа; Тиффани является младшей дочерью президента США и актрисы Марлы Мейплз, а ее муж – бизнесмен Майкл Булос.

Младшая дочь президента США родила первенца. Тиффани Трамп назвала имя и пол ребенка и поделилась первым фото.

Для Дональда Трампа это уже одиннадцатый внук. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тиффани Трамп.

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Младшая дочь президента США опубликовала первое фото с новорожденным сыном и показала его крошечную ножку.

Тиффани Трамп сообщила, что назвала первенца Александром. Мальчик появился на свет в четверг, 15 мая.

Добро пожаловать на свет нашего сладенького мальчика, Александра Трампа Булоса. Мы любим тебя безгранично! Спасибо, что пришел в нашу жизнь!
– написала Тиффани Трамп.


Тиффани Трамп показала сына / Фото из инстаграма Тиффани Трамп

Что известно о Тиффани Трамп

  • Тиффани Трамп – младшая дочь президента США и актрисы Марлы Мейплз.
  • В 2022 году Тиффани вышла замуж. Ее избранником стал американский бизнесмен ливанского происхождения Майкл Булос. Свадьба состоялась во Флориде, на празднике были как отец Дональд Трамп, так и все сестры и братья невесты.
  • В конце апреля 2025 года пара сообщила о предстоящем пополнении. За месяц до родов Тиффани Трамп с мужем устроила baby shower и рассекретила пол ребенка.