Для Дональда Трампа это уже одиннадцатый внук. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тиффани Трамп.

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Младшая дочь президента США опубликовала первое фото с новорожденным сыном и показала его крошечную ножку.

Тиффани Трамп сообщила, что назвала первенца Александром. Мальчик появился на свет в четверг, 15 мая.

Добро пожаловать на свет нашего сладенького мальчика, Александра Трампа Булоса. Мы любим тебя безгранично! Спасибо, что пришел в нашу жизнь!

– написала Тиффани Трамп.



Тиффани Трамп показала сына / Фото из инстаграма Тиффани Трамп

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