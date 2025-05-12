Тимур Мирошниченко в интервью ОBOZ.UA ответил, задумывается ли с женой о пятом ребенке. Он отметил, что в этом вопросе важен также и быт.

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Мы никогда не говорим "нет". Однако для этого нужны соответствующие обстоятельства. Сейчас мы заполнены на максимум в плане элементарных бытовых моментов – количество квадратных метров жилья, количество мест в машине и так далее,

– пояснил ведущий.

Добавим, ранее эту тему комментировала Инна Мирошниченко. Она признавалась, что пара колеблется – или родить ребенка сердцем, или биологически. Но пока из-за малой квартиры они не готовы на пополнение.

Тимур Мирошниченко также рассказал о том, как четверо детей ладят вместе. Он поделился, что у каждого разный характер. Поэтому случаются как конфликты, так и очень трогательные моменты.

"Как все братья и сестры: здесь обнимаются, целуются, а тут – уже дерутся. По поводу ревности, мы сейчас спросим об этом у Мии – она как раз рядом со мной. Говорит, что никогда не обижалась. Она обожает Марселя, а если у него спросить, кого он в семье больше всего любит, скажет: Мию. Между этими двумя какая-то неземная любовь просто", – заметил ведущий.

Мирошниченко добавил, что они перед усыновлением около года готовили к этому детей. Они рассказывали и объясняли, что будет происходить, отвечали на вопросы.

Ранее Инна Мирошниченко показала успехи у названной дочери Ангелины. Раньше девочке было сложно представлять что-то и фантазировать, но на днях она сама придумала сказку и начала ее рассказывать. Это огромный прогресс и доказательство того, что все усилия и обучение не были напрасными.