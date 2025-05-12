Тімур Мірошниченко в інтерв'ю ОBOZ.UA відповів, чи задумується з дружиною про п'яту дитину. Він зауважив, що у цьому питанні важливий також і побут.

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Ми ніколи не кажемо "ні". Проте для цього потрібні відповідні обставини. Зараз ми заповнені на максимум у плані елементарних побутових моментів – кількість квадратних метрів житла, кількість місць у машині й таке інше,

– пояснив ведучий.

Додамо, раніше цю тему коментувала Інна Мірошниченко. Вона зізнавалась, що пара коливається – чи народити дитину серцем, чи біологічно. Та наразі через малу квартиру вони не готові на поповнення.

Тімур Мірошниченко також розповів про те, як четверо дітей ладнають разом. Він поділився, що у кожного різний характер. Тому трапляються як конфлікти, так і дуже зворушливі моменти.

"Як всі брати й сестри: тут обіймаються, цілуються, а тут – вже б'ються. З приводу ревнощів, ми зараз запитаємо про це у Мії – вона якраз поряд зі мною. Каже, що ніколи не ображалася. Вона обожнює Марселя, а якщо в нього запитати, кого він у родині найбільше любить, скаже: Мію. Між цими двома якась неземна любов просто", – зауважив ведучий.

Мірошниченко додав, що вони перед всиновленням близько року готували до цього дітей. Вони розповідали й пояснювали, що відбуватиметься, відповідали на запитання.

Раніше Інна Мірошниченко показала успіхи у названої доньки Ангеліни. Раніше дівчинці було складно уявляти щось та фантазувати, але днями вона сама вигадала казку та почала її розповідати. Це шалений прогрес і доказ того, що всі зусилля та навчання не були марними.