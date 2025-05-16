Для Дональда Трампа це вже одинадцятий онук. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тіффані Трамп.

До слова Ніколи не кажемо "ні", – Тімур Мірошниченко відповів, чи думає про п'яту дитину

Молодша донька президента США опублікувала перше фото з новонародженим сином та показала його крихітну ніжку.

Тіффані Трамп повідомила, що назвала первістка Олександром. Хлопчик з'явився на світ у четвер, 15 травня.

Ласкаво просимо на світ нашого солоденького хлопчика, Олександра Трампа Булоса. Ми любимо тебе безмежно! Дякуємо, що прийшов у наше життя!

– написала Тіффані Трамп.



Тіффані Трамп показала сина / Фото з інстаграму Тіффані Трамп

Що відомо про Тіффані Трамп