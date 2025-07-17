Мне так жаль, – Дорофеева прокомментировала отравление в ресторане мужа и нарвалась на хейт
- Михаил Кацурин и более 50 человек отравились в новом ресторане "Китайский привет" во Львове, некоторые пациенты в среднем и тяжелом состоянии.
- Надя Дорофеева поддержала Кацурина публичным комментарием, который вызвал неоднозначную реакцию в сети.
Известный ресторатор Михаил Кацурин сообщил, что отравился в своем же заведении "Китайский привет", который недавно открыл во Львове. В посте в соцсетях он рассказал, что пострадал не только он, но и другие посетители ресторана.
На ситуацию публично отреагировала его жена – певица Надя Дорофеева. В то же время ее комментарий вызвал неоднозначную реакцию в сети, пишет Show 24.
Не пропустите Возросло количество людей, которые отравились в ресторане Миши Кацурина
Под публикацией Кацурина артистка написала: "Мне так жаль, любимый. Главное, чтобы люди и ты быстрее выздоровели".
Эти слова уже собрали более 2 тысяч лайков.
Надя Дорофеева поддержала мужа / Скриншот из инстаграма
Но часть пользователей раскритиковала обращение Дорофеевой, заметив, что фраза "люди и ты" звучит так, будто Кацурин важнее других пострадавших. Некоторые даже предположили, что таким образом она намекнула на хейтеров, которым надо выздороветь.
Надю Дорофееву раскритиковали в сети / Скриншот из инстаграма
Предполагаем, что Надежда своими словами не имела никакого намерения кого-то обидеть, а просто хотела поддержать близкого человека.
Что произошло с Мишей Кацуриным и его новым рестораном во Львове?
Вскоре после открытия ресторана "Китайский привет" во Львовскую областную инфекционную больницу начали поступать пациенты с симптомами острого пищевого отравления. По обновленным данным, речь идет уже о более 50 человек. Среди пострадавших есть и дети. Врачи сообщают, что некоторые пациенты находятся в состоянии средней или даже тяжелой тяжести. Самые распространенные симптомы: высокая температура, диарея, тошнота, ломота в теле и сильная слабость.
Накануне наша редакция писала о том, что говорят люди, которые отравились в заведении Кацурина.
Из-за масштаба инцидента заведение временно прекратило работу. На месте работала санитарная служба: специалисты проверили условия в ресторане, обследовали персонал и взяли образцы еды для анализа. Все остатки продуктов решили утилизировать.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм (ч.1 ст. 325 УК Украины). В случае доказательства вины виновнику может грозить штраф, арест или ограничение свободы на срок до шести месяцев.
Михаил Кацурин публично отреагировал на ситуацию и отметил, что ресторан берет на себя покрытие расходов на лечение пострадавших и находится с ними на связи.
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