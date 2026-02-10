Автор хита "Смарагдове небо" сделал предложение любимой: романтические фото с помолвки

Украинский музыкант DREVO обручился с избранницей. Его девушка показалась с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Радостной новостью поделилась девушка музыканта на своей странице в инстаграме. Судя по фотографиям, DREVO (настоящее имя – Максим Деревянчук) устроил любимой романтический вечер.

Яна Рудник опубликовала серию фото. На некоторых снимках она показала огромный букет пионов и кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.



Невеста DREVO / Фото из инстаграма Яны Рудник

Также среди фотографий есть кадры, сделанные на полароид. На них и видно DREVO вместе с любимой. Очевидно, что певец сделал девушке предложение – а она ответила "да".

Любовь живет вечно,

– подписала снимки Яна.



Что известно о DREVO?