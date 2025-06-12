Дуа Липа подтвердила помолвку с актером Каллумом Тернером

В декабре прошлого года в сети появилась информация, что Дуа Липа выходит замуж за своего возлюбленного Каллума Тернера. В свежем интервью певица подтвердила помолвку с актером.

Радостной новостью Дуа Липа поделилась в разговоре с British Vogue, передает Show 24. Она призналась, что это "очень увлекательно".

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Дуа Лупа рассказала, что Каллум Тернер заказал кольцо после того, как посоветовался с ее лучшими друзьями и сестрой.

Я одержима этим. Это так похоже на меня. Приятно знать, что человек, с которым ты проведешь остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает,

– сказала певица.

Пара пока не имеет планов относительно свадьбы. Дуа Лупа хочет завершить тур, а у Каллума Тернера съемки. Певица рассказала, что вместе с любимым наслаждается этим периодом. Она призналась, что никогда не думала о свадьбе и не мечтала о том, какой невестой будет, но теперь поняла важность помолвки.

Это решение состарится вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда – это действительно особое ощущение,

– поделилась Дуа Липа.

Дуа Липа с любимым / Фото из инстаграма певицы

Ранее мы сообщали, что Билли Айлиш заметили за поцелуем с Натом Вольфом.

Коротко об отношениях Дуа Липы и Каллума Тернера