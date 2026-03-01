Пораженные гражданские объекты, – Василиса Фролова рассказала о ситуации в Дубае

Украинская телеведущая Василиса Фролова с начала полномасштабного вторжения проживает в Дубае. Она поделилась обновленной информацией о том, что происходит в городе.

О ситуации в Дубае Фролова рассказала в эфире Radio NV.

Василиса Фролова рассказала, что Иран запускает по Дубаю ракеты и беспилотники, в результате чего поражены гражданские объекты. Все рейсы в аэропортах приостановлены, а пляжи закрыты.

Паники нет. Но у меня все равно трясутся немного руки, потому что мы видели много дыма. Нельзя его снимать. Баллистические ракеты и беспилотники – их было уже около 400 за сутки. Я думаю, это даже для Украины очень впечатляющая цифра. Никто не был готов к таким цифрам,

– отметила телеведущая.

По словам Фроловой, больших очередей в продуктовых магазинах нет. Однако она добавила, что люди удивляются всему, что происходит, а когда находятся на улице – смотрят в небо.

А на небе белые пятна, их очень много. Всю ночь и утром были очень громкие взрывы. И в воздухе что-то всегда происходит. Поняла, что они уже охотятся не только по американским военным базам. Потому что уже поражены гражданские объекты. Они сейчас охотятся на Джебель-Али, это порт,

– поделилась Василиса.

Телеведущая утверждает, что в Дубае нет централизованного оповещения и укрытий, однако людей предупреждают, чтобы они не выходили на улицу.

Но все равно есть люди на улице и никакой массовой эвакуации не происходит. Просто пустые пляжи, их сегодня уже закрыли. Паркинг – это наше укрытие,

– добавила Фролова.

Какие последствия ударов по Дубаю?