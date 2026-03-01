Пораженные гражданские объекты, – Василиса Фролова рассказала о ситуации в Дубае
- Василиса Фролова сообщила, что в Дубае Иран запускает ракеты и беспилотники, поражая гражданские объекты, и аэропорты закрыты.
- Несмотря на отсутствие централизованного оповещения, людей предупреждают не выходить на улицу, а пляжи закрыты.
Украинская телеведущая Василиса Фролова с начала полномасштабного вторжения проживает в Дубае. Она поделилась обновленной информацией о том, что происходит в городе.
О ситуации в Дубае Фролова рассказала в эфире Radio NV.
Василиса Фролова рассказала, что Иран запускает по Дубаю ракеты и беспилотники, в результате чего поражены гражданские объекты. Все рейсы в аэропортах приостановлены, а пляжи закрыты.
Паники нет. Но у меня все равно трясутся немного руки, потому что мы видели много дыма. Нельзя его снимать. Баллистические ракеты и беспилотники – их было уже около 400 за сутки. Я думаю, это даже для Украины очень впечатляющая цифра. Никто не был готов к таким цифрам,
– отметила телеведущая.
По словам Фроловой, больших очередей в продуктовых магазинах нет. Однако она добавила, что люди удивляются всему, что происходит, а когда находятся на улице – смотрят в небо.
А на небе белые пятна, их очень много. Всю ночь и утром были очень громкие взрывы. И в воздухе что-то всегда происходит. Поняла, что они уже охотятся не только по американским военным базам. Потому что уже поражены гражданские объекты. Они сейчас охотятся на Джебель-Али, это порт,
– поделилась Василиса.
Телеведущая утверждает, что в Дубае нет централизованного оповещения и укрытий, однако людей предупреждают, чтобы они не выходили на улицу.
Но все равно есть люди на улице и никакой массовой эвакуации не происходит. Просто пустые пляжи, их сегодня уже закрыли. Паркинг – это наше укрытие,
– добавила Фролова.
Какие последствия ударов по Дубаю?
28 февраля США и Израиль объявили масштабную операцию против Ирана, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. В ответ Иран наносит удары по американским военным базам в странах Печерского залива. В частности, взрывы раздаются в городах Объединенных Арабских Эмиратов.
Иранские дроны атаковали Международный аэропорт Дубая, а в результате падения обломков пострадали порт и знаменитый отель-башня "Бурдж-аль-Араб", известный как "Парус".
Из-за падения обломков иранских ракет повреждения также получили два престижных отеля: Fairmont, что на острове Пальма-Джумейра, и Burj Al Arab.