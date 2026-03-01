Про ситуацію в Дубаї Фролова розповіла в етері Radio NV.

Василіса Фролова розповіла, що Іран запускає по Дубаю ракети та безпілотники, внаслідок чого уражені цивільні об'єкти. Усі рейси в аеропортах припинені, а пляжі закриті.

Паніки немає. Але в мене все одно трусяться трохи руки, бо ми бачили багато диму. Не можна його знімати. Балістичні ракети й безпілотники – їх було вже близько 400 за добу. Я думаю, це навіть для України дуже вражаюча цифра. Ніхто не був готовий до таких цифр,

– зазначила телеведуча.

За словами Фролової, великих черг в продуктових магазинах немає. Проте вона додала, що люди дивуються всьому, що відбувається, а коли перебувають на вулиці – дивляться у небо.

А на небі білі плями, їх дуже багато. Всю ніч і зранку були дуже гучні вибухи. І в повітрі щось завжди відбувається. Зрозуміла, що вони вже полюють не тільки по американських військових базах. Бо вже уражені цивільні об'єкти. Вони зараз полюють на Джебель-Алі, це порт,

– поділилась Василіса.

Телеведуча стверджує, що в Дубаї немає централізованого оповіщення та укриттів, однак людей попереджають, щоб вони не виходили на вулицю.

Але все одно є люди на вулиці й ніякої масової евакуації не відбувається. Просто порожні пляжі, їх сьогодні вже закрили. Паркінг – це наше укриття,

– додала Фролова.

Які наслідки ударів по Дубаю?