Укр Рус
Show24 Музыка Джамала неожиданно перепела новогодний хит Сердючки на украинском: сеть в восторге
30 декабря, 16:09
3

Джамала неожиданно перепела новогодний хит Сердючки на украинском: сеть в восторге

Мария Примыч
Основні тези
  • Джамала создала украинскую версию известного новогоднего хита Верки Сердючки "Новогодняя".
  • Певица призналась, что кавер был совершенно незапланированным.

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки "Новогодняя" на украинском языке. Певица подарила песне, которая вышла в далеком 2003 году, новое звучание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Джамалы. Она призналась, что не планировала записывать кавер на хит Сердючки, это получилось спонтанно.

Смотрите также В метро, на вокзале и дома: украинские звезды, художники и дипломаты спели "Щедрик"

Абсолютно незапланированный кавер. "Новогодняя" (swing version). Но в этом году как-то особенно трудно с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность. С наступающим Новым годом!, 
– написала Джамала.

Реакция сети

  • "Лучшее, что я могла услышать с утра".
  • "В вашем исполнении эта песня стала теплее оригинала".
  • "Неожиданно, но как атмосферно и по-своему. Теперь очень хочется услышать ее на концерте".

Реакция сети на кавер Джамалы / скриншоты из инстаграма

 

 

Как Джамала перевела песню "Новогодняя"?

Ви втомились від турбот – Новий рік.

Може, трохи не щастить – Новий рік.

Чому душа співає в такт, а тіло проситься в політ?

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.

Усі печалі забере – Новий рік.

Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Что Андрей Данилко говорил о переводе старых песен?

  • Отметим, что Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, продолжает петь на русском во время полномасштабного вторжения, из-за чего его часто критикуют.

  • Артист заявлял, что работает над украиноязычным репертуаром, но старые русскоязычные треки переводить не будет.

  • "Переводить я ничего не буду, я попытался перевести – это получается КВН, и это такое: "Ой можно все перевести", – ничего подобного. Переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русский. Не можете, потому что это так написано. Ивасюк для меня пример того, как талантливо сделана песня. И я всем говорил, что будет популярно только талантливое", – говорил Данилко.