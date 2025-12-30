Джамала неожиданно перепела новогодний хит Сердючки на украинском: сеть в восторге

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки "Новогодняя" на украинском языке. Певица подарила песне, которая вышла в далеком 2003 году, новое звучание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Джамалы. Она призналась, что не планировала записывать кавер на хит Сердючки, это получилось спонтанно.

Абсолютно незапланированный кавер. "Новогодняя" (swing version). Но в этом году как-то особенно трудно с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность. С наступающим Новым годом!,

– написала Джамала.

Реакция сети

"Лучшее, что я могла услышать с утра".

"В вашем исполнении эта песня стала теплее оригинала".

"Неожиданно, но как атмосферно и по-своему. Теперь очень хочется услышать ее на концерте".

Реакция сети на кавер Джамалы / скриншоты из инстаграма

Как Джамала перевела песню "Новогодняя"?

Ви втомились від турбот – Новий рік.

Може, трохи не щастить – Новий рік.

Чому душа співає в такт, а тіло проситься в політ?

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.

Усі печалі забере – Новий рік.

Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

