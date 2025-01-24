Джамала залюбовала фото с мужем и тремя сыновьями: "Безусловная любовь"
Певица Джамала поделилась новыми фотографиями с мужем и сыновьями. Они решили устроить семейную фотосессию.
Родители и дети позировали в фэмили-луках. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Джамалы.
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На фотосессии собралось все семейство: Джамала, ее муж Сеит-Бекир Сулейманов и сыновья: 6-летний Эмир, 4-летний Селим и Алим, которому всего 8 месяцев. Они позировали в образах одинаковых цветов.
Джамала также поделилась видео с фотосессии. В то же время певица не показала лицо младшего сына. Кстати, Алиму именно сегодня исполнилось 8 месяцев.
8 месяцев. Безусловная любовь,
– подписала фото артистка.
На новые фотографии семьи отреагировали украинские звезды, оставив комментарии под постом Джамалы: Злата Огневич, Анатолий Анатолич, TAYANNA, Дарья Коломиец. Приятные слова также написали поклонники:
- "Это прекрасно, и малыши, как мамины жучки. Здоровья и сил вашей семье".
- "Так приятно видеть, когда человек нашел именно своего человека и воссоздал еще людей. Это прекрасно, смотришь и сразу улыбка на лице! Пусть это тепло и любовь всегда будут в вашей семье!"
- "Я вам желаю любви, мира, благополучия и вдохновения! Замечательная семья!"
- "Вау! Шикарная женщина! Шикарная семья! Замечательные сыночки!"