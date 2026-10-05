"Плакала про себя": Джамала впервые спела вместе с сыновьями в Национальной опере в Киеве

4 октября в Национальной опере в Киеве состоялась церемония награждения Global Teacher Prize Ukraine – премии для педагогов. Мероприятие традиционно проводится ко Дню учителя.

Одной из артисток, выступивших во время церемонии, стала Джамала. Для певицы это выступление было особенным, ведь на этот раз она пела вместе со своими детьми. Кадрами с мероприятия она поделилась на своей странице в инстаграме, а также рассказала о своих эмоциях.

Артистка исполнила песню "Моя учительница" вместе с хором 10-й музыкальной школы, в состав которого входят ее старшие сыновья – Эмир-Рахман и Селим-Гирай. Для детей это был настоящий дебют. Они впервые выступили на сцене Национальной оперы, пели под аккомпанемент большого оркестра и исполнили сложную композицию. Джамала призналась, что очень счастлива разделить этот момент с сыновьями.

Действительно, еще один день в невероятную сокровищницу моего творчества. День, когда мои дети пели со мной. Плакала про себя, вспоминая всех моих лучших учителей, которых уже нет рядом. И даже в такие тяжелые времена мы все равно стараемся сиять,

– написала Джа.

Добавим, что Джамала и ее муж Бекир Сулейманов воспитывают троих сыновей. Старший Эмир-Рахман учится в третьем классе, а Селим-Гирай в этом году пошел в первый. Самый младший, Алим Сейт-Бекир, родившийся в 2024 году, пока еще не ходит в школу.

Ранее мы рассказывали, где учатся дети других украинских звезд.