Одной из артисток, выступивших во время церемонии, стала Джамала. Для певицы это выступление было особенным, ведь на этот раз она пела вместе со своими детьми. Кадрами с мероприятия она поделилась на своей странице в инстаграме, а также рассказала о своих эмоциях.

Артистка исполнила песню "Моя учительница" вместе с хором 10-й музыкальной школы, в состав которого входят ее старшие сыновья – Эмир-Рахман и Селим-Гирай. Для детей это был настоящий дебют. Они впервые выступили на сцене Национальной оперы, пели под аккомпанемент большого оркестра и исполнили сложную композицию. Джамала призналась, что очень счастлива разделить этот момент с сыновьями.

Действительно, еще один день в невероятную сокровищницу моего творчества. День, когда мои дети пели со мной. Плакала про себя, вспоминая всех моих лучших учителей, которых уже нет рядом. И даже в такие тяжелые времена мы все равно стараемся сиять,

– написала Джа.

Добавим, что Джамала и ее муж Бекир Сулейманов воспитывают троих сыновей. Старший Эмир-Рахман учится в третьем классе, а Селим-Гирай в этом году пошел в первый. Самый младший, Алим Сейт-Бекир, родившийся в 2024 году, пока еще не ходит в школу.

Ранее мы рассказывали, где учатся дети других украинских звезд.