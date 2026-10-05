Однією з артисток, які виступили під час церемонії, стала Джамала. Для співачки цей виступ був особливим, адже цього разу вона співала разом зі своїми дітьми. Кадрами з події вона поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, а також розповіла про свої емоції.

Артистка виконала пісню "Вчителька моя" разом із хором 10-ї музичної школи, до складу якого входять її старші сини – Емір-Рахман та Селім-Гірай. Для дітей це був справжній дебют. Вони вперше виступили на сцені Національної опери, співали під супровід великого оркестру та виконали складну композицію. Джамала зізналася, що дуже щаслива розділити цей момент із синами.

Направду, ще один день у неймовірну скарбничку моєї творчості. День, коли мої діти співали зі мною. Плакала всередині, згадуючи всіх моїх найкращих учителів, яких уже немає поруч. І навіть у такі важкі часи ми все одно намагаємося світити,

– написала Джа.

Додамо, що Джамала та її чоловік Бекір Сулейманов виховують трьох синів. Старший Емір-Рахман навчається у третьому класі, а Селім-Гірай цього року пішов у перший. Наймолодший Алім Сеїт-Бекір, який народився у 2024 році, поки ще не ходить до школи.

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