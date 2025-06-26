Готовятся к громкой свадьбе: Джефф Безос и Лорен Санчес прибыли в Венецию
- Джефф Безос и Лорен Санчес прибыли в Венецию для празднования свадьбы, которая начнется 26 июня.
- На свадьбе ожидается около 200 гостей, включая известных звезд как Иванка Трамп, Опра Уинфри и Ким Кардашьян.
Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес в 2023 году, а на днях пара отпразднует грандиозную свадьбу. Влюбленные уже прибыли в Венецию, где и состоится церемония.
Празднования должны начаться 26 июня и продолжатся до 28 числа. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание HOLA.
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Папарацци зафиксировали, как Джефф и Лорен прибывают на вертолете, а затем пересаживаются в частное водное такси (вапоретто), направляясь в отель.
Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Getty Images
В Венецию уже съехались звездные гости. Среди них – Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, дизайнер Диана фон Фюрстенберг, Опра Уинфри, Ким и Хлои Кардашьян и их мама Крис Дженнер. Всего на свадьбе ожидается около 200 гостей.
Звезды прибывают в Венецию на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес / Фото Getty Images
Чтобы разместить мировых знаменитостей, пять самых роскошных отелей Венеции – Aman Venice, Cipriani, Danieli, Gritti Palace и St. Regis – полностью забронированы для праздника.
Заметим, накануне наша редакция собрала все, что известно об этой свадьбе года.