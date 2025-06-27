Еще до роскошной свадьбы в Венеции: Джефф Безос тайно женился на Лорен Санчес

Основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес устроили одну из самых ожидаемых свадеб года, которая проходит в Венеции. В то же время западные медиа со ссылкой на источники, приближенные к паре, утверждают, что пара тайно поженилась еще до роскошного празднования.

По словам инсайдеров, произошло это более месяца назад. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Daily Mail.

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СМИ пишут, что Джефф Безос и Лорен Санчес поженились в США.

Брак является полностью легальным и был заключен в соответствии с американским законодательством,

– сообщил источник журналистам.

Поэтому, свадебные празднования пары в Италии являются чисто символическими. Ни одно из событий, что будет происходить на вечеринках в Венеции, не будет иметь юридической силы. Также, учитывая то, что Джефф и Лорен уже официально супруги, они не подавали заявление на регистрацию брака в Италии.

Кроме того, стало известно, что Безос и Санчес подписали брачный контракт, чтобы защитить состояние бизнесмена, которые оценивают в более 244 миллиардов долларов.

Накануне наша редакция писала все, что известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

В то же время заметим, что празднования в Венеции вызвали возмущение среди местных жителей. Жители города вышли на акцию протеста с плакатами No Space For Bezos ("Безосу здесь не место").

Протестующие считают, что роскошная свадьба станет лишним показом богатства и будет мешать горожанам. Из-за этого, по информации СМИ, Безос решил изменить место празднования.