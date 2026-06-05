В США убили актера фильмов "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик" – Джеймса Хэнди

Американский актер Джеймс Хэнди умер в своем доме в Лос-Анджелесе в результате ножевого ранения. Вероятно, мужчину убил сын его подруги.

По данным полиции Лос-Анджелеса, 81-летнего актера нашли во дворе его дома утром 3 июня. Мужчина был без сознания и имел многочисленные ножевые ранения в грудь, передает The Guardian.

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Сына подруги Джеймса Хэнди, 44-летнего Майкла Гледхилла, обвинили в убийстве и арестовали. К подозреваемому установлен залог в размере 2 миллионов долларов.

Согласно заявлению полиции, тот, кто звонил в службу 911, сказал: "Я сын человеческий, я только что убил человека грех". Когда правоохранители прибыли на место происшествия, Гледхилл заявил, что он "тот, кого они искали".

Подозреваемый проживает по этому адресу со своей матерью, которая является подругой жертвы,

– говорится в заявлении.

Джеймс Хэнди родился в Нью-Йорке. Он начал свою карьеру в 1977 году в сериале "Надежда Райан".

Актер снялся в таких проектах: "Логан", "K-911", "Закон и порядок", "Морская Полиция: Лос-Анджелес", "Мыслить как преступник". Его последняя роль была в фильме 2022 года "Топ Ган: Меверик".

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