Дженнифер Лопес поразила романтическим образом в юбке от украинского бренда

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает удивлять новыми образами на фоне выхода нового фильма с ее участием. Для свежего look она выбрала юбку украинского бренда.

Дженнифер Лопес поделилась кадрами нового атмосферного аутфита на своей странице в инстаграме. Она раскованно позировала перед камерой.

Певица и актриса надела сатиновую юбку пудрово-розового цвета миди с косым кроем, вырезом до колена и декоративными швами на бедрах. Это модель Kriss skirt от украинского бренда ANNA OCTOBER. Как говорится на сайте, юбка стоит около 460 долларов (20 623 гривны).



Дженнифер Лопес в юбке украинского бренда / Фото из инстаграм-сториз

Дженнифер Лопес дополнила образ легким кремовым кардиганом с белым воротничком. Завершают аутфит нюдовые полупрозрачные туфли, белая сумка с золотистой цепочкой и массивные солнцезащитные очки.

– подписала снимки Джей Ло.

Также Дженнифер Лопес предстала в другом образе – светлой гипюровой кофточке и черной юбке.



Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Какие звезды одеваются в украинские бренды?

Гвинет Пэлтроу недавно появилась в своем блоге в костюме пижамного стиля от Gunia Project. Актриса выбрала бело-голубой полосатый комплект с вышитым логотипом, стоимостью более 21 тысячи гривен.

Другая мировая икона, Памела Андерсон, покорила Нью-Йорк элегантным образом от бренда BEVZA на мероприятии компании Pandora. Она выбрала приталенную рубашку со съемным воротником и юбку из осенней коллекции.

Вместо этого Пэрис Хилтон выбрала аксессуар от Ruslan Baginskiy для празднования своего 45-летия на островах. Также головные уборы этого украинского дизайнера выбирают множество звезд, среди которых Тейлор Свифт, Селена Гомес и Сабрина Карпентер.